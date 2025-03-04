SON DAKİKA: Akaryakıt Fiyatları Bir Bir Düşüyor! Önce Motorin Bugün Benzin (4 Mart Salı Güncel Benzin-Mazot Fiyatı)

Son dakika: Petrol fiyatları OPEC+'nin durdurulan üretimi canlandırma planlarını işaret etmesi ve ticaret savaşları etkisiyle üç ayın en düşük seviyesinde kayıplarını sürdürdü. Bu düşüş geçtiğimiz günlerde mazot fiyatı için 1,43 TL indirim olarak pompa fiyatlarına yansımıştı. Bugün ise benzinli araç sahiplerini sevindiren haber geldi. Benzin fiyatları düştü!

BENZİN LİTRESİNE 1,15 TL İNDİRİM

Benzin fiyatlarında bugünden geçerli olmak üzere indirim uygulanacak. Buna göre benzin grubunda 1,15 TL indirim yapıldı.

4 MART SALI GÜNCEL BENZİN MAZOT FİYATI

İstanbul Anadolu yakasında motorin fiyatı 46,46 TL seviyesinde bulunuyor. Avrupa yakasında ise 46,57 TL’den satılıyor. Benzin fiyatları da Avrupa yakasında 45,28 TL ve Anadolu yakasında ise 45,12 TL seviyelerinde bulunuyor.

İzmir’de güncel mazot litre fiyatı 47,68 TL’den satışa sunuluyor. Benzin 46,22 liradan tabelaya yansıyor.

Ankara’da motorin fiyatları 47,29 TL, benzin de 45,83 TL seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi