SON DAKİKA: Akaryakıt Fiyatları Bir Bir Düşüyor! Önce Motorin Bugün Benzin (4 Mart Salı Güncel Benzin-Mazot Fiyatı)

Son dakika haberi… Araç sahiplerini sevindiren hamle geldi. Petrol fiyatları dip seviyeleri görünce akaryakıtta indirimler peş peşe yapıldı. Geçtiğimiz gün motorin fiyatlarına indirim uygulanırken bugün de benzin litre fiyatı için düşüş yaşandı. Akaryakıt bayilerinde tabelalar bir kez daha değişti. İşte 4 Mart Salı İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin-mazot fiyatı…

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz
Son Güncelleme:
SON DAKİKA: Akaryakıt Fiyatları Bir Bir Düşüyor! Önce Motorin Bugün Benzin (4 Mart Salı Güncel Benzin-Mazot Fiyatı)

Son dakika: Petrol fiyatları OPEC+'nin durdurulan üretimi canlandırma planlarını işaret etmesi ve ticaret savaşları etkisiyle üç ayın en düşük seviyesinde kayıplarını sürdürdü. Bu düşüş geçtiğimiz günlerde mazot fiyatı için 1,43 TL indirim olarak pompa fiyatlarına yansımıştı. Bugün ise benzinli araç sahiplerini sevindiren haber geldi. Benzin fiyatları düştü!

BENZİN LİTRESİNE 1,15 TL İNDİRİM

Benzin fiyatlarında bugünden geçerli olmak üzere indirim uygulanacak. Buna göre benzin grubunda 1,15 TL indirim yapıldı.

SON DAKİKA: Akaryakıt Fiyatları Bir Bir Düşüyor! Önce Motorin Bugün Benzin (4 Mart Salı Güncel Benzin-Mazot Fiyatı) - Resim : 1

4 MART SALI GÜNCEL BENZİN MAZOT FİYATI

İstanbul Anadolu yakasında motorin fiyatı 46,46 TL seviyesinde bulunuyor. Avrupa yakasında ise 46,57 TL’den satılıyor. Benzin fiyatları da Avrupa yakasında 45,28 TL ve Anadolu yakasında ise 45,12 TL seviyelerinde bulunuyor.

İzmir’de güncel mazot litre fiyatı 47,68 TL’den satışa sunuluyor. Benzin 46,22 liradan tabelaya yansıyor.

Ankara’da motorin fiyatları 47,29 TL, benzin de 45,83 TL seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Akaryakıt Benzin Motorin
Son Güncelleme:
WhatsApp'tan Bomba Özellik! Durumlarda Yeni Dönem Başlıyor WhatsApp'tan Bomba Özellik! Durumlarda Yeni Dönem Başlıyor
Geceleri Su İçme İhtiyacı Hissediyorsanız Dikkat! Bu Sinsi Hastalığın Belirtisiymiş: Bir Anda Ortaya Çıkıyor Geceleri Su İçme İhtiyacı Hissediyorsanız Dikkat! Bu Sinsi Hastalığın Belirtisiymiş
Borsalar Alt Üst Oldu! Ticaret Savaşı Tırmanıyor: Ek Gümrük Vergisi Tarifeleri Piyasaları Vurdu Borsalar Alt Üst Oldu! Ticaret Savaşı Tırmanıyor
Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel'den Alaattin Köseler'in Tutuklanmasına Sert Tepki Özgür Özel'den Alaattin Köseler'in Tutuklanmasına Sert Tepki
Şanlıurfa'da Feci Kaza! Kurtulan Olmadı Şanlıurfa'da Feci Kaza! Kurtulan Olmadı
Meteoroloji Uyardı: Pencerelerinizi Açmayın, Toz İçinde Kalacağız Meteoroloji Uyardı: Pencerelerinizi Açmayın, Toz İçinde Kalacağız
Borsalar Alt Üst Oldu! Ticaret Savaşı Tırmanıyor: Ek Gümrük Vergisi Tarifeleri Piyasaları Vurdu Borsalar Alt Üst Oldu! Ticaret Savaşı Tırmanıyor
ABD'den Flaş Ukrayna Kararı! Hepsini Durdurdular ABD'den Flaş Ukrayna Kararı! Hepsini Durdurdular