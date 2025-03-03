Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yükseliş göstererek 3 milyon 401 bin liraya ulaştı.

Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi

Gün içinde en düşük 3 milyon 382 bin lira, en yüksek ise 3 milyon 403 bin lira seviyelerini gören altın, yüzde 0,3'lük artışla günü tamamladı. Cuma günü işlemler, 3 milyon 392 bin lira seviyesinden kapanmıştı.

ALTIN PİYASASINDA İŞLEM HACMİ 566 MİLYON LİRAYI AŞTI

KMKTP’de altın piyasasında toplam işlem hacmi 566 milyon 473 bin 142 lira, işlem miktarı ise 167,16 kilogram olarak gerçekleşti. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de aynı seviyede kaydedildi.

Günün en fazla işlem gerçekleştiren kurumları arasında Nil Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Uğuras Kıymetli Madenler yer aldı.

Mardin'de Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı YapıldıMardin'de Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı YapıldıGüncel

Ergene'de Hafif Ticari Araçlar Birbirine Çarptı: 3 YaralıErgene'de Hafif Ticari Araçlar Birbirine Çarptı: 3 YaralıYurttan Haberler

Kaynak: AA

Etiketler
Altın Altın fiyatları Gram Altın
Gardırobunuzdan Hemen Uzaklaştırın: Bu Kıyafetler ve Eşyalar Sağlığı Tehdit Ediyor Gardırobunuzdan Hemen Uzaklaştırın: Bu Kıyafetler ve Eşyalar Sağlığı Tehdit Ediyor
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belli Oldu Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belli Oldu
Google 'Derhal Silin' Diyerek Uyardı: Bu Eklentiler Dolandırıcıların Resmen Kara Kutusu! Google 'Derhal Silin' Diyerek Uyardı: Bu Eklentiler Dolandırıcıların Resmen Kara Kutusu!
Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacmi Açıklandı Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacmi Açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
Bayram İkramiyesinde Konuşulan İki Rakam! Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Masasına Geliyor Bayram İkramiyesinde Konuşulan İki Rakam
KİRA ARTIŞ ORANI MART 2025: TÜİK Ev ve Dükkan Kira Artış Oranı Belli Oldu! Bu Ay Kiraya Ne Kadar Zam Yapılacak? Mart Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
Oscar Ödülleri'nde Şıklık Yarışı: Hangi Ünlü, Ne Giydi? Oscar'da Şıklık Yarışı
İmamoğlu'na Sahte Diploma Soruşturmasına İlişkin Yeni Gelişme: İstanbul Üniversitesi'nden Açıklama Geldi İmamoğlu'nun Diplomasına İnceleme
Son Ankette Sürpriz Sonuç, Ne AKP Ne CHP... İkisini de Geçti Son Ankette Sürpriz Sonuç, Ne AKP Ne CHP... İkisini de Geçti