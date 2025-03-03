Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi

Gün içinde en düşük 3 milyon 382 bin lira, en yüksek ise 3 milyon 403 bin lira seviyelerini gören altın, yüzde 0,3'lük artışla günü tamamladı. Cuma günü işlemler, 3 milyon 392 bin lira seviyesinden kapanmıştı.

ALTIN PİYASASINDA İŞLEM HACMİ 566 MİLYON LİRAYI AŞTI

KMKTP’de altın piyasasında toplam işlem hacmi 566 milyon 473 bin 142 lira, işlem miktarı ise 167,16 kilogram olarak gerçekleşti. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de aynı seviyede kaydedildi.

Günün en fazla işlem gerçekleştiren kurumları arasında Nil Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Uğuras Kıymetli Madenler yer aldı.

Kaynak: AA