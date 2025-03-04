Trafikte Bunu Yapan Yandı! 81 Bin Lira Para Cezası Var
İstanbul Büyükçekmece'de otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye atan sürücüye 81 bin 305 lira idari para cezası kesildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, Akyurt Caddesi'nde bir sürücünün drift yaparak trafik güvenliğini riske attığı anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçti.
Plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen C.C., polis ekiplerince yakalandı. Ehliyeti 60 gün süreyle iptal edilen sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 81 bin 305 lira para cezası uygulandı.
C.C. hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatılırken, kullandığı otomobil de 2 ay süreyle trafikten menedildi.
Kaynak: AA