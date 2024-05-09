Erol Dündar'dan Özgür Aybaş'a bira zammı göndermesi: Gelecek zam oranını resmen açıkladı

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Özgür Aybaş'ın "Biraya gelecek 15-20 TL civarı zamma hazır mıyız" sözüne karşılık, "Bira guruplarına % 5 gibi bir zam geçişi bekleniyor birilerinin dediği gibi 15 falan olmayacak" dedi.

Erol Dündar'dan Özgür Aybaş'a bira zammı göndermesi: Gelecek zam oranını resmen açıkladı

Yerel seçimler sonrası zam furyası sürüyor.

Tüm kalemlerle günden güne gelen zamlara alkollü içkiler ve sigara da dahil oldu.

Geçtiğimiz günlerde Efe ve Beylerbeyi rakı gruplarına yüzde 12,5 oranında zam gelmişti.

Ayrıca TT, BAT ve JTI sigara gruplarına da zam gelmişti.

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, bira fiyatlarına 15-20 TL civarı zam gelebileceğini söyleyerek, "Biraya gelecek 15-20 TL civarı zamma hazır mıyız, zamdan sonra bu tarz reflekslere hazır mıyız?" demişti.

Biraya zam geldiBiraya zam geldiEkonomi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, gelecek zammın ne kadar olacağı konusunda Aybaş'a gönderme yaptı.

Erdol Dündar, "Bira guruplarına % 5 gibi bir zam geçişi bekleniyor birilerinin dediği gibi 15 falan olmayacak" dedi.

Dündar ayrıca, "Yanlış bilgi ortalama %5 maliyet zammı gelecek daha önce de bir çok yanlış bilgi paylaşmış tekel bayilerin temsiliyeti ile bir ilgisi olmayan şahısların açıklamalarına çok itibar etmeyelim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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