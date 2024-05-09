İslam Memiş'ten uyarı: Yatırımınızı ikiye bölmelisiniz

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kişisel Youtube kanalında borsa, altın ve döviz ekseninde piyasaları değerlendirdi.

Söylediklerinin yatırım tavsiye olmadığının altını çizen Memiş'in tahminleri şöyle şekillendi:

BORSA

"Borsa İstanbul 10 bin 265 puanda. 0.69'luk düşüş var. Teknik olarak satışlar var. O kadar yükselişlerden sonra kar satışları normaldir. 10 bin 200 üzerinde tutunmayı sürdürüyor. 10 bin 500 hedefti, oraya ulaşamadı. 9800'ü teknik olarak takip etmeyi sürdüreceğiz. Bakalım 10 bin puan altına sarkacak mı?

İçeride durumlar ılımlı ama dışarıda gerginlikler, riskler var. İsrail'in Refah'a operasyon süreci jeopolitik riskleri tırmandıracak cinsten. Kimi faiz indirimini ifade ederken kimi faiz artırımları olabilir söylemlerinde. Yatırımcılar da arafta kaldı.

DOLAR

Dolar kuru 32.25 kuruş. Serbest piyasalarda 32.25 seviyesinde. Buradaki makas aralıklarından dolayı serbest kur ile resmi kur arasında ayrı fiyat var. TCMB 4 haftalık süreçte alımlarını artırdı. Bakalım alımlar bitince döviz kurlarında yön ne olacak? Orta ve uzun vadede pozitif beklentim devam ediyor.

EURO

Euro dolar paritesi 1.0746'da. 1.07-1.0850 seviyesini takip ediyoruz. Dar bant aralığına sıkışmış kararsız bir piyasa var. Ya fırtına öncesi sessizlik ya da dinlenen bir piyasa var karşımızda.

ALTIN

Ons altın 2315 dolar seviyesinde. 2303 - 2321 dolar aralığında işlemler gerçekleştirdi. Takip ettiğimiz bant aralığında değişiklik yok. 2280-2380 dolar aralığını tekrar mayıs ayında takip edeceğiz.

Gram altın fiziki tarafta 2447 lirada. Burada da 2400-2450 lira bant aralığını takip edeceğiz. Burada onsu takip eden bir gram altın var. Ons altın nereye, gram altın oraya. Dolar TL'de hareketlilik olmadığı için dolarda kımıldama olmadığı için onsu takip edeceğiz.

Ons altındaki gerileme, gram altında cılız gerilemeye neden oluyor. Gün içindeki dalgalanma da 15-20 lira oluyor. Ons altındaki hareketlilik ister istemez yansıyor. Gram altın yatırımcısı o yüzden ons altını takip etmeli.

Gram altın alınabilir, düşük. Yüzde 50'si ile dolar yüzde 50'si ile gram olarak yatırımınızı ikiye bölmelisiniz. Ons altında yaşanan geri çekilmede, doların önemli bir faktörü olacak altın almak için.

Ons gümüş 27.39 dolarda. 25.50-27.50 doları takip ediyoruz. Burada sakin bir seyir var. Orta ve uzun vade için 32 dolar seviyesini takip ediyoruz. Gümüşün gram fiyatı 28 lira 48 kuruş. Burada da 26.50-28.50 aralığını takip edeceğiz.

PETROL

Brent petrol 83 dolarda. Küresel piyasaları iyimser destekleyen en önemli faktörlerden birisi de brent petrolün varilinin 83 dolarda olması. 3 hafta önce 92 dolardaydı. Buradaki gerileme küresel enflasyon için iyimser olduğu için piyasalar da bunu iyimser fiyatlıyor. Yıl sonuna kadar 90 dolar üzerine atak muhtemel.

Merkez bankaları altın stoklamaya devam ediyor. Nisan ayında en çok Çin yaptı. 60 ton alım yaptı. Yılın ilk çeyreğinde 1238 tonluk altın alımı yaptı merkez bankaları. Geçen seneye göre yüzde 3'lük artış var. TCMB 570 tona çıkardı rezervini. Geçen yıl ile bu yıl arasında ise yüzde 12 düşüş var rezervlerde. Ama sonuç itibarıyla rezervlerini artırıyor. Hane halkında 44.5 tonluk alım yapıldı.

Altın fiyatlarında yaşanan gerilemeler yıl içinde oluyor. 3 hafta önce 2731 liraydı, şu anda 2441 lirayı telafuz ediyoruz. Bu kar satışı. Bir sonraki ataklarda 2600, 2700 ve 3000 lira hedefi masada durmaya devam ediyor. 2900 liraya yükselince 100 liralık kar olacaktır. Yıllık yükselişte 3000 lira yine radarımızda olmaya devam edecek.

'TREND ARTIK YUKARI OLACAK'

Ons altında da 2600 dolar ve 3000 doları izleyeceğiz. 2600'den sonra 3000 lira için savaş riskini izleyeceğiz. Altın hazır bu kadar baskılanmışken bunları alım fırsatına çevirmek lazım. Bundan sonra ana trend yukarı olacak."