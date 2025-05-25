En Apolitik Burçlar Belli Oldu! Siyasetin S'sine Bile Tahammülleri Yok

Ünlü astrolog, apolitik burçları sıraladı. Bu burçlar, siyasetin yakınından bile geçmiyor.

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En Apolitik Burçlar Belli Oldu! Siyasetin S'sine Bile Tahammülleri Yok

Astrolog Lyudmila Bulgakova, bu nedenle bazı burçların siyasetle bağ kurmakta zorlandığını belirtiyor. Özellikle içsel dünyalarında yaşamayı seven ya da hayal gücünü ön planda tutan burçlar, siyasi gelişmelere mesafeli durmayı tercih ediyor.

En Apolitik Burçlar Belli Oldu! Siyasetin S'sine Bile Tahammülleri Yok - Resim : 1

Yay Burcu
Yay burcu bireyleri enerjik, bilgiye aç ve sorgulayıcı yapılarıyla tanınsalar da, siyasi gelişmeler onları çabucak yorabiliyor. Özellikle gündemdeki olaylar kendi değer yargılarıyla örtüşmediğinde ilgilerini kaybedebiliyorlar. Yay burçları, daha çok kişisel gelişim, seyahat ya da felsefi arayışlara yönelmeyi tercih ediyor.

Kova Burcu
Kova burçları bireysel özgürlüklerine ve yenilikçi fikirlere büyük önem verir. Ancak siyaset onların ilgisini yalnızca yaratıcı projeleriyle bir bağlantı kurduğunda çekebilir. Aksi halde, gündelik siyasi çekişmelere ilgisiz kalabilir ve bilinçli olarak mesafe koyabilirler. Bu durum bazen çevreleri tarafından duyarsızlık olarak algılansa da, onlar için kişisel bir tercih.

Balık Burcu
Balık burcu insanları duygusal derinlikleri, sezgisel yönleri ve romantik bakış açılarıyla tanınır. Hayatlarının önemli bir bölümünü iç dünyalarında geçirirler. Onlar için aşk, sanat ve maneviyat her zaman önceliklidir. Bu nedenle siyasi gündemle bağ kurmakta zorlanır ve çoğu zaman bu alana bilinçli bir şekilde ilgisiz kalırlar.

En Apolitik Burçlar Belli Oldu! Siyasetin S'sine Bile Tahammülleri Yok - Resim : 2

NE ANLAMA GELİYOR?

Astrolojik yorumlara göre, bazı burçların siyasetle ilgilenmemesi bir duyarsızlık değil, tamamen karakter yapılarının ve ilgi alanlarının sonucu. Bulgakova’ya göre bu durum yadırganmamalı; çünkü herkesin odak noktası farklı olabilir.

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