Ünlü Milyarderin İflas Sonrası Yaptığı Harcama Dudak Uçuklattı

Soruşturma belgelerine göre, Innsbruck’ta bulunan ve annesinin Laura Vakfı’na bağlı bir yan şirketin mülkiyetinde gösterilen villa için yapılan masraflar dikkat çekiyor. Münchner merkezli bir mobilya firmasına 765.000 euro, eğlence sistemlerine 600.000 euro, özel bir şarap mahzenine 400.000 euro ve gümüş yemek takımlarına 300.000 euro ödendiği tespit edildi. Toplam iç dekorasyon giderlerinin 8 milyon euroyu aştığı bildirildi.

TASARIMA DOĞRUDAN MÜDAHALE ETMİŞ

Her ne kadar villa vakıf mülkiyetinde görünse de, Benko'nun iç mimari sürece doğrudan müdahil olduğu yazışmalarla ortaya kondu. İç mimara gönderdiği e-postalarda, "Daha klasik, köşeli koltukları render edebilir misin?" gibi detaylı yönlendirmelerde bulunan Benko’nun, bahçeye Capri tarzı pergola ve mobilyalar istemesi de dikkat çekti.

VİLLANIN SAHİPLİĞİ BELİRSİZLİĞİN MERKEZİNDE

Benko, villanın kendisine ait olmadığını savunsa da, eşyaların Schlosshotel Igls GmbH & Co. KG adlı vakıf şirketi üzerinden alınmış olması ve bu harcamaların kendisine kredi olarak kaydedilmiş bulunması çelişkili bir tablo oluşturuyor. Hukuki süreçte bu durumun mal kaçırma veya alacaklıları zarara uğratma girişimi olup olmadığı araştırılıyor.

AİLESİ OTURUYOR, KİRAYI ANNESİ ÖDÜYOR

Villada son döneme kadar Benko’nun ailesinin yaşadığı, kira bedelinin ise annesi tarafından karşılandığı öğrenildi. Ancak mahkeme, Benko’nun fiili malik olması durumunda villadaki eşyaların alacaklılara devredilebileceğini belirtiyor. Bu kapsamda, mal varlığını gizlemeye yönelik beyanlar, sahte yemin ve dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya kalınabileceği uyarısı yapılıyor.

10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Viyana’daki savcılık, Rene Benko’nun mal varlığını "en azından görünürde azalttığını" değerlendiriyor. Suçlamaların kesinleşmesi halinde Benko’nun 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade ediliyor. Konuyla ilgili Benko’nun avukatından ise henüz bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Haber Merkezi