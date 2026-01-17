Emekli Zammı Meclis’te! 20 Bin Lira Ne Zaman Yatırılacak?

En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenleme komisyondan geçti. Gözler şimdi Meclis Genel Kurulu ve zamlı maaşların hesaplara yatacağı tarihte.

Emekli Zammı Meclis’te! 20 Bin Lira Ne Zaman Yatırılacak?
En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Yaklaşık 5 milyon emekliyi ilgilendiren düzenlemenin yasalaşması için Meclis’te iki adım kaldı. Emekliler ise zamlı maaşların ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor.

2 ADIM KALDI

Düzenlemenin 20 Ocak Salı günü TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor. Genel Kurul’dan geçmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi gerekiyor. Bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte zamlı maaş ödemeleri yapılabilecek.

HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

TGRT'nin aktardığı habere göre düzenlemenin ocak ayı maaş ödeme takvimine yetişmemesi halinde, en düşük emekli aylığı alanlara şubat ayında fark ödemesi yapılması öngörülüyor. Böylece emekliler, zamdan kaynaklanan kaybı toplu şekilde alabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Emekli Zam
