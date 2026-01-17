Zam Bekleyen Emeklilere Kötü Haber! Mahkeme Son Noktayı Koydu

Ankara 9. İdare Mahkemesi, emekli Yargıtay Üyesi Seyfettin Çilesiz’in 2023 yılında memura verilen ancak memur emeklilerine uygulanmayan seyyanen zamla ilgili işlemin iptali istemiyle açtığı davayı reddetti. SGK'dan zam talebi AYM'ye taşınacak.

Son Güncelleme:
Zam Bekleyen Emeklilere Kötü Haber! Mahkeme Son Noktayı Koydu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Emekli Yargıtay Üyesi Seyfettin Çilesiz, 2023 yılında memura verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın emeklilere de verilmesi talebiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yazılı başvuruda bulunmuştu. SGK’dan bir ay içinde olumlu ya da olumsuz yanıt isteyen Çilesiz, SGK’dan herhangi bir yanıt alamaması üzerine Ankara 9. İdare Mahkemesi’ne "emeklinin zam hakkı ödenmediğini" belirterek, SGK aleyhine dava açmıştı.

Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, seyyanen zammın memura verilip memur emeklisine verilmemesinin Anayasa’nın hukuk devleti, eşitlik, Anayasa’nın üstünlüğü, mülkiyet hakkı, ücretin emeğin karşılığı olması ve sosyal güvenlik hakkına ilişkin hükümlerine aykırı olduğunu belirtti. Gündoğan, bu nedenle dosyanın Anayasa Mahkemesi’ne gönderilerek "somut norm denetimi yapılması ve ilgili düzenlemenin iptal edilmesi" gerektiğini ifade etti.

MAHKEMEDEN RET

Ankara 9. İdare Mahkemesi, memura verilen seyyanen zammın memur emeklisine verilmemesine ilişkin davanın reddini karar verdi.

Gerekçede, şöyle denildi:

"375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 15 Temmuz 2023 tarih ve 32249 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7456 sayılı Kanun'un 28. maddesiyle eklenen Ek 40. maddesi kapsamında ödenmesi öngörülen ilave ödemenin yalnızca görevde olan kamu görevlilerine görev aylıklarına ek olarak ilave ödeme adıyla ödeneceğinin düzenlendiği, ilave ödeme tutarının ilgililerin emekliliklerinde emekli aylıklarına da ilave edileceğine dair herhangi bir hükme yer verilmediğinden, kamu çalışanlarına ödenmesi öngörülen ilave ödemenin memur emeklilerine uygulanması istemiyle yapılan başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemde yürürlükte bulunan meri mevzuat hükümleri uyarınca hukuka aykırılık görülmemiştir."

AYM'YE TAŞINACAK

Kararı değerlendiren Seyfettin Çilesiz'in Avukat Ali Erdem Gündoğan, "bu sonucun milyonlarca emekliyi üzdüğünü belirterek, hukuka olan güven ile yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda kamuoyunda şüphe oluştuğunu" ifade etti.

Gündoğan, Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin kararını hem istinafa taşıyacaklarını hem de müvekkili Seyfettin Çilesiz adına doğrudan Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunacaklarını bildirdi. Anayasa Mahkemesi’nin daha önce hakimlere yönelik farklı seyyanen zam uygulamasını iptal ettiğini hatırlatan Gündoğan, bu karar ile açılan davanın birebir aynı nitelikte olduğunu ifade etti.

Gündoğan, Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yolunu işletmek yerine davanın reddine karar vermesinin açıkça hukuka ve Anayasa’ya aykırı olduğunu kaydetti.

Ali Erdem Gündoğan, 2023 yılında memura verilen ancak memur emeklisine uygulanmayan 8 bin 77 liralık seyyanen zammın her altı ayda bir güncellenerek bugün itibarıyla yaklaşık 22 bin liraya ulaştığını, faiz hariç toplam kaybın ise yaklaşık 450 bin liraya yaklaştığını belirtti. Memur emeklilerinin Temmuz 2023’ten bu yana eksik ödeme aldığını vurgulayan Gündoğan, süreci istinaf, Danıştay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıyacaklarını sözlerine ekledi.

17 Milyonu Aşkın Emekli Bekliyor: Bayram İkramiyesinde Rakam Belli Oldu17 Milyonu Aşkın Emekli Bekliyor: Bayram İkramiyesinde Rakam Belli OlduEkonomi

TBMM'de Kabul Edildi: En Düşük Emekli Maaşı 20 Bin Lira OlduTBMM'de Kabul Edildi: En Düşük Emekli Maaşı 20 Bin Lira OlduEkonomi

Kaynak: ANKA

Etiketler
Emekli SGK Primi Anayasa Mahkemesi (AYM)
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
TCMB Faiz Kararı, ABD Büyüme Verileri, Davos... Gelecek Hafta Piyasaları Ne Bekliyor? TCMB Faiz Kararı, ABD Büyüme Verileri, Davos...
Araç Sahiplerine Nefes Aldıran Haber: Akaryakıta Beklenen İndirim Geldi! Tabelalar Bir Kez Daha Değişti Araç Sahiplerine Nefes Aldıran Haber: Akaryakıta Beklenen İndirim Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Bir Annenin En Zor Anı... Babalarının Öldürdüğü Ada ve Mert Yan Yana Defnedildi: 'Onları Kimseye Bırakmam!' Bir Annenin En Zor Anı... Babalarının Öldürdüğü Ada ve Mert Yan Yana Defnedildi
CHP’li Belediye Başkanı AK Parti’ye Geçti: Ankara Kulislerini Hareketlendiren Transfer CHP’li Belediye Başkanı AK Parti’ye Geçti: Ankara Kulislerini Hareketlendiren Transfer
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: Birçok Bakanlıkta Üst Düzey Atama! Birçok Bakanlıkta Üst Düzey Atama!
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Görevinden Alınmıştı: Tan Sağtürk Bakan Danışmanı oldu Tan Sağtürk'ün Yeni Görevi Belli Oldu
17 Yaşındaki Atlas Çağlayan Bıçaklanarak Öldürülmüştü: 15 Yaşındaki Şüphelinin İfadesi Ortaya Çıktı! Annesinin Feryadı Yürek Dağladı 17 Yaşındaki Atlas Çağlayan Bıçaklanarak Öldürülmüştü: 15 Yaşındaki Şüphelinin İfadesi Ortaya Çıktı