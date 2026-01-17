TCMB Faiz Kararı, ABD Büyüme Verileri, Davos... Gelecek Hafta Piyasaları Ne Bekliyor?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel piyasalarda geçen hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişeler, jeopolitik gerilimlerin seyri, ABD'de açıklanan enflasyon verileri ve şirket bilançolarından alınan sinyallerle karışık bir seyir öne çıktı. Gelecek hafta gözler ABD'de açıklanacak büyüme verileri ile Davos'ta düzenlenecek zirveye çevrildi.

ABD ekonomisine ilişkin açıklanan veriler ve ülkedeki gelişmeler, dünya genelinde pay piyasaları üzerinde etkili olmayı sürdürdü.

FED BAŞKANI POWELL'IN TEHDİDİ

Geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, ABD Adalet Bakanlığının Fed binalarının yenilenmesiyle ilgili olarak kendisine yönelik bir cezai iddianame tehdidinde bulunduğunu duyurması, bankanın özerkliğine yönelik endişelerin artmasına neden oldu.

Bu duyurunun ardından eski Fed yöneticileri ve dünya genelinde birçok merkez bankası Powell'a destek verici açıklamalar yaptı.

Analistler, Powell'ın görev süresi mayısta sona erecek olsa da bu yıl Fed'e yönelik gelişmelerin piyasalarda ana temayı oluşturabileceğini kaydetti.

ABD ENFLASYONU

Öte yandan Fed'in politika adımlarında güçlü etkisi bulunan enflasyon verileri beklentilere paralel geldi.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentiler dahilinde arttı. ABD'de çekirdek enflasyonun ise tahminlerin altında gerçekleşerek yıllık bazda yüzde 2,6'lık sonuç vermesi, yatırımcıları fiyat istikrarının henüz tam anlamıyla sağlanamadığı düşüncesine yönlendirdi.

Ülkede enflasyonun yüzde 2’lik hedefin halen üzerinde olmasının yanı sıra istihdam piyasasındaki bozulmanın derinleşmediği yönündeki sinyallerin de etkisiyle piyasalarda, Powell’ın görev süresi sona erene kadar Fed’den herhangi bir faiz indirimi beklemezken, yıl genelinde ise ilki haziranda olmak üzere bankanın toplam iki faiz indirimi yapacağı öngörülüyor.

Analistler, gelecek hafta ABD'de açıklanacak büyüme verisinden alınacak sinyallerin ülke ekonomisine dair daha fazla bilgi sunacağını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump ise enflasyon verilerinin "düşük" olduğuna işaret ederek, Fed Başkanı Powell'ın faiz oranlarını "anlamlı ölçüde" düşürmesi gerektiğini ifade etti.

YENİ FED BAŞKANI KİM OLACAK?

Yeni Fed Başkanı'nın kim olacağı da merak konusu olmaya devam ediyor. Cuma günü Trump, Fed Başkanlığı adayları arasında ismi geçen Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'i mevcut görevinde tutmak istediğini söyledi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, "İş gücü piyasası koşullarında açık ve sürekli bir iyileşme olmadığı sürece, politikayı ayarlamaya hazır olmalıyız." dedi. Bowman, koşullar değişmeden, duraklama yapacaklarına dair sinyal vermekten kaçınmaları gerektiğini anlattı.

Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson da "Mevcut politika duruşu, politika faiz oranımıza ilişkin ek ayarlamaların kapsamını ve zamanlamasını belirlemek için bizi iyi bir konumda bırakıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İRAN'DAKİ GELİŞMELER

​​​​​​​Diğer yandan geçen hafta jeopolitik gelişmeler yatırımcıların odağında kalmayı sürdürdü. Jeopolitik tarafta ABD yönetiminin İran'daki olaylara karşı sergilediği tutum öne çıkarken, Başkan Trump, İran'daki gösterilerde hayatını kaybeden kişilerin sayısına ilişkin bir değerlendirme toplantısı yapıp sonra "bir karar vereceklerini" söyledi.

Geçen hafta Trump, İran ile iş yapan ülkelerin ABD ile ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini açıkladı. Trump ayrıca, bazı gelişmiş çiplere yüzde 25 tarife getirilmesine yönelik kararnameye imza attı.

GELİŞMİŞ ÇİPLERE TARİFE

Trump'ın imzaladığı kararnameyle Nvidia H200 ve AMD MI325X gibi bazı gelişmiş çiplere yüzde 25 tarife uygulanacağı ancak ABD'nin teknoloji tedarik zincirinin kurulmasını ve yarı iletken türevlerinin yerli üretim kapasitesinin güçlendirilmesini desteklemek için ithal edilen çiplere uygulanmayacağı belirtildi.

DAVOS'TA DÜZENLENECEK ZİRVE

Gelecek hafta küresel tarafta Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) her yıl Davos'ta düzenlediği yıllık toplantıları da yakından takip edilecek. 19-23 Ocak'ta gerçekleştirilecek toplantılarda ABD Başkanı Trump'ın 21 Ocak'ta konuşması bekleniyor.

Davos’taki zirvede jeopolitik gelişmelerin de masaya yatırılması beklenirken, liderlerden gelecek açıklamaların yatırımcıların gelecek döneme ilişkin pozisyonlanmalarında etkili olması öngörülüyor.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI NE OLACAK?

Yurt içinde geçen hafta alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 3,83 yükselişle 12.668,52 puandan kapandı. Gelecek hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti.

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi konut fiyat endeksi, salı konut satışları, perşembe TCMB faiz kararı, tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı, cuma Fitch ve Moody's'in Türkiye için beklenen kredi notu değerlendirme raporları takip edilecek.

Kaynak: AA