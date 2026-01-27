Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? İki Bakanlık Devreye Girdi! İşte Masadaki Son Rakam

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ramazan ayına kısa süre kala emeklilerin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi. Kulislerde, halen 4 bin TL olarak ödenen ikramiyenin 5 bin TL’ye yükseltilmesinin konuşulduğu belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre, yüzde 25’lik bir artış formülü üzerinde duruluyor. Bu artış hayata geçerse emekliler Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 5’er bin TL ikramiye alacak.

İKİ BAKANLIK ÇALIŞMA YAPACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, ikramiye artışına yönelik ortak bir etki analizi ve taslak çalışma hazırlaması bekleniyor. Hazırlanacak düzenlemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacağı ifade ediliyor.

MECLİS SÜRECİ BEKLENİYOR

Bayram ikramiyesinde artış yapılabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Kesin kararın verilmesi halinde, teklifin Ramazan ayı içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması ve yasalaşmasının ardından yeni rakamın netleşmesi öngörülüyor.

Kaynak: CNN Türk