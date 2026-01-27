Altında Tarihi Günler: Yatırımcı Nefesini Tuttu, Yeni Rekor Kapıda

Ons altında rekor seviyelere yakın seyir ve artan fiziki talep, gram altını 7 bin TL’nin üzerine taşırken Kapalıçarşı ile spot piyasa arasındaki makas 1 kilo altında 5 bin doların üzerine çıkarak son ayların en yüksek seviyesine ulaştı.

Altın piyasasında hareketlilik hız kesmeden sürüyor. 27 Ocak 2026 sabahında gram altın, spot piyasada 7.070 TL seviyesinden güne başladı. Dün 7.128 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören fiyatlar, kâr satışlarının ardından yeniden toparlanarak zirveye yakın seyrini korudu. Kapalıçarşı’da ise fiziki gram altın satış fiyatı 7.320 TL’ye kadar yükseldi.

ONS ALTINDA TARİHİ SEVİYELER

Küresel piyasalarda ons altın dün 5.111 dolar ile rekor kırdı. Gün sonu kapanışı 5.009 dolardan gerçekleşirken, haftanın ikinci gününe de yükselişle başlayan ons altın sabah saatlerinde 5.070 dolar civarında denge arayışını sürdürüyor.

GRAM VE ÇEYREKTE SON DURUM

Ons altındaki yükseliş, yurt içi fiyatlara da yansıdı. Spot piyasada gram altın dünkü kapanışını 7.035 TL’den yaparken, bugün yeniden 7.070 TL seviyelerine çıktı. Kapalıçarşı’da çeyrek altın satış fiyatı ise 11.965 TL olarak görülüyor.

FİZİKİ ALTINDA MAKAS AÇILDI

Artan talep ve fiyatlardaki hızlı yükselişle birlikte spot piyasa ile fiziki piyasa arasındaki fark yeniden büyüdü. 1 kilo fiziki altının fiyatı, spot piyasaya göre yaklaşık 250 bin TL daha pahalı hale geldi. Bu fark döviz bazında 5.750 dolara ulaşarak son ayların en yüksek seviyelerinden birine çıktı.

ALTINA OLAN TALEP ARTTI

Uzmanlara göre altın fiyatlarını yukarı taşıyan en önemli faktörler arasında jeopolitik riskler ve güvenli liman talebi yer alıyor. Venezuela ve İran’daki gelişmelerin yanı sıra ABD ile AB arasında yaşanan Grönland krizi küresel belirsizliği artırıyor. Buna ek olarak Fed’den beklenen faiz indirimleri ve dolar endeksinin dört ay sonra yeniden 97 seviyesinin altına gerilemesi, altına olan talebi güçlendiren başlıca unsurlar olarak öne çıkıyor.

