Türkiye’nin Üretim Haritası Değişiyor: OSB’lerde Alarm! Deprem Riskine Karşı Yeni Plan Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Marmara Bölgesi’nde yaşanabilecek olası bir büyük depremin Türkiye’nin üretim ve lojistik altyapısını sekteye uğratmaması için sanayi yatırımlarının daha güvenli bölgelere kaydırılmasına yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen planlamayla, sanayinin Marmara’da yoğunlaşmasının azaltılması ve Anadolu’ya dengeli şekilde yayılması hedefleniyor.

Bu kapsamda İç Anadolu ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere farklı bölgelerde yeni sanayi havzaları oluşturulması planlanıyor. Amaç; hem deprem riskini azaltmak hem de ülke genelinde üretim kapasitesini dengeli dağıtarak bölgesel kalkınmayı güçlendirmek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Meclis’te milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, 64 ilde yürütülen 166 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesiyle sanayinin Marmara dışına yayılmasının, istihdamın artırılmasının ve yerel kalkınmanın desteklenmesinin hedeflendiğini ifade etti. Bakanlık tarafından hazırlanan “Ulusal Sanayi Alanları Master Planı” ile de afet riski yüksek metropollerde yoğunlaşan sanayinin Anadolu’ya kaydırılması amaçlanıyor.

RİSKLİ OSB’LER İÇİN DEPREM ANALİZİ

Öte yandan İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Kocaeli ve Sakarya’da bulunan 77 OSB ile büyük sanayi tesisleri ve kritik altyapılar için deprem risk analizleri başlatıldı. Bu çalışmalar Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle yürütülüyor. Elde edilecek veriler doğrultusunda, sanayi bölgelerinin yer seçiminde dikkate alınacak kriterleri içeren bir rehber hazırlanacak.

İÇ ANADOLU ÜRETİM ÜSSÜ OLUYOR

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından yürütülen projelerle de Kayseri, Sivas ve Yozgat gibi illerin üretim kapasitesinin artırılması, sanayi altyapısının güçlendirilmesi ve bu bölgelerin ulusal lojistik ağlara entegrasyonu hedefleniyor.

45 İL AKTİF FAY HATLARI ÜZERİNDE

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA) yayımladığı diri fay haritasına göre, Türkiye’de 45 il ve 110 ilçe aktif fay hatları üzerinde bulunuyor. Yaklaşık 1.200 kilometre uzunluğundaki Kuzey Anadolu Fayı 24 ilin merkezinden geçerken, Batı Anadolu Fay Sistemi de İzmir, Manisa, Aydın, Muğla ve Denizli gibi sanayisi güçlü şehirleri kapsıyor.

Türkiye’nin önde gelen sanayi merkezlerinden İzmir, Bursa, Kocaeli ve Tekirdağ’ın önemli bir bölümü yüksek deprem riski taşıyan alanlarda yer alıyor. Örneğin, en fazla OSB’ye sahip illerden Bursa ve sanayi devlerinin yoğunlaştığı Kocaeli birinci derece deprem bölgesinde bulunuyor. Buna karşılık Sinop, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Konya ve Karaman gibi iller ise görece daha düşük deprem riskine sahip bölgeler arasında yer alıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi