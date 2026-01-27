Dev Şirket Ünlü Spor Markasını Satın Alıyor! Sektörü Sarsan Anlaşma: En Büyük Hissedar Değişiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çin merkezli spor giyim devi Anta Sports Products, Alman markası Puma’da önemli bir hisse alımına hazırlanıyor. Şirket, yaptığı açıklamada Puma’nın yüzde 29,06’lık hissesini Pinault ailesinden 1,5 milyar euro karşılığında satın alacağını ve bu işlemle birlikte markanın en büyük hissedarı olacağını duyurdu.

HİSSE BAŞINA YÜZDE 62 PRİM

Hong Kong borsasında işlem gören Anta, söz konusu alım için hisse başına 35 euro nakit ödeme yapacak. Bu rakam, Puma’nın son kapanış fiyatına göre yaklaşık yüzde 62’lik bir prim anlamına geliyor. Satın alma haberinin ardından Anta hisselerinde de yükseliş görüldü.

Anlaşma, Puma’nın son dönemde Nike ve Adidas karşısında pazar payı kaybettiği ve yeniden büyüme arayışında olduğu bir süreçte gerçekleşti. Uzmanlar, bu hamlenin New Balance ve Hoka gibi hızla büyüyen markalarla rekabet açısından da kritik bir adım olduğuna dikkat çekiyor.

UZUN VADELİ POTANSİYEL

Anta Yönetim Kurulu Başkanı Ding Shizhong, Puma hisselerinin son aylardaki performansının markanın gerçek potansiyelini yansıtmadığını belirterek, yönetim ekibinin yürüttüğü dönüşüm stratejisine güvendiklerini söyledi.

ÇİN PAZARINDA BÜYÜME HEDEFİ

Satın almanın, Anta’nın çok markalı küresel yapısını güçlendirmesinin yanı sıra Puma’nın Çin ana karasındaki satışlarını artırmasına katkı sağlaması bekleniyor. Anta’nın portföyünde Fila, Jack Wolfskin, Kolon Sport, Maia Active ve Amer Sports gibi önemli markalar bulunuyor.

YÖNETİM KURULU İÇİN BAŞVURU YAPILACAK

Şirket, anlaşmanın tamamlanmasının ardından Puma yönetim kurulunda yer almak için başvuruda bulunacağını, ancak markanın tamamını satın alma gibi bir hedefinin olmadığını da açıkladı.

