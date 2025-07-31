Ehliyet Yenileme İçin Son Gün! Bugünden Sonra Ücret 15 TL'den 7 Bin 438 TL'ye Fırlayacak

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, Türkiye’de 2 milyon 482 bin 461 kişi hala eski tip sürücü belgesini yenilemedi. Eski tip ehliyetlerin geçerlilik süresi 31 Temmuz 2025, yani bugün sona eriyor. Bugüne kadar yenileme işlemini tamamlamayanlar, sadece 15 TL karşılığında yeni tip sürücü belgesine geçiş yapabilirken, bu tarihten sonra B sınıfı sürücü belgesi yenileme ücreti tam 7 bin 438 TL’ye yükselecek. Ayrıca, eski tip belgeler 31 Temmuz’dan itibaren geçersiz sayılacak.

EHLİYET YENİLEME NASIL YAPILIR?

Sürücü belgesi yenileme işlemi için vatandaşlar, Alo 199 Çağrı Merkezi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün mobil uygulaması veya nvi.gov.tr üzerinden randevu alabiliyor. Randevu sonrasında gerekli evraklarla birlikte en yakın nüfus müdürlüğüne başvurulması gerekiyor.

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Yenileme işlemi için gerekli belgeler şunlar:

Kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi

Eski sürücü belgesi

1 adet biyometrik fotoğraf

Sağlık raporu (aile hekiminden veya yetkili sağlık kuruluşlarından alınabilir)

Kan grubu belgesi (varsa eski ehliyetten alınabilir)

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNDE YOĞUNLUK ALARMI

Ehliyet yenileme işlemlerini son günlere bırakan vatandaşlar nedeniyle nüfus müdürlüklerinde ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm personelin yoğun bir şekilde çalıştığını duyurdu. Yetkililer, vatandaşlara randevu alarak işlemlerini tamamlamaları gerektiğini hatırlatıyor.

SON GÜN UYARISI

Eski tip sürücü belgesine sahip olanlar için bugün son şans. 15 TL’lik yenileme ücretinden faydalanmak için vakit kaybetmeden randevu almanız gerekiyor. 31 Temmuz’dan sonra yenileme ücreti 7 bin 438 TL’ye yükselecek ve eski belgeler geçerliliğini yitirecek. Bu nedenle, hem maddi kayıp yaşamamak hem de cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için bir an önce harekete geçin.

Ehliyet yenileme işlemi için nvi.gov.tr veya Alo 199’dan randevu alınabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi