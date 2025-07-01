Ehliyet Sahipleri Dikkat! Bu Tarihi Kaçıran Dizlerini Dövecek: 15 TL'lik Ücret 7 Bin 438 TL'ye Fırlayacak
1 Ocak 2016’dan önce alınan eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresi dolmak üzere. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, söz konusu belgelerin 31 Temmuz 2025 tarihine kadar yenilenmesi gerektiğini hatırlattı. Belirlenen tarihe kadar ehliyetini yenilemeyen sürücüler, işlem için 7 bin 438 TL ödemek zorunda kalacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Belirlenen tarihe kadar eski tip ehliyetlerin yenilenme ücreti sadece 15 TL. Bu tutar, 13 TL değerli kağıt bedeli ve 2 TL vakıf payından oluşuyor. Ancak süre sonunda bu ücret ciddi oranda artacak. 1 Ağustos 2025 itibarıyla yeni tip B sınıfı ehliyet için ödenecek rakam tam 7 bin 438 TL olacak.
31 TEMMUZ SON GÜN
Yetkililer, eski tip ehliyetlerin 31 Temmuz 2025’ten sonra geçerliliğini yitireceğini vurguluyor. Bu tarihe kadar başvuru yapmayan vatandaşlar, ehliyetlerini kullanamayacak ve yeniden sürücü belgesi almak için yüksek ücret ödemek zorunda kalacak.
EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sürücü belgesi yenileme işlemleri için Alo 199 Çağrı Merkezi, “nvi.gov.tr” internet adresi veya NVİ mobil uygulaması üzerinden randevu alınması gerekiyor. Randevunun ardından gerekli belgelerle birlikte nüfus müdürlüklerine başvuru yapılabiliyor.
EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Mevcut eski tip sürücü belgesi
Sürücü sağlık raporu (yetkili sağlık kuruluşlarından alınmalı)
Son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf
15 TL’lik ücretin ödendiğine dair dekont
MERNİS sisteminde kayıtlı açık ikamet adresi
Ödemeler, vergi dairesine veya anlaşmalı bankaların online sistemleri üzerinden yapılabiliyor. Başvuru sonrası yeni ehliyet, PTT aracılığıyla adrese gönderiliyor.
GEÇİCİ BELGE İLE ARAÇ KULLANILABİLECEK
Başvuru yapan vatandaşlar, yeni ehliyetleri teslim edilene kadar nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet’ten alabilecekleri geçici sürücü belgesi ile araç kullanabilecek.
Uzmanlar, 15 TL’lik cüzi bir bedelle yapılabilen bu işlem için vatandaşların son tarihi kaçırmaması gerektiğini vurgularken, işlemlerin son haftalara bırakılmaması yönünde uyarıda bulunuyor.