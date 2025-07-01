Ehliyet Sahipleri Dikkat! Bu Tarihi Kaçıran Dizlerini Dövecek: 15 TL'lik Ücret 7 Bin 438 TL'ye Fırlayacak

Belirlenen tarihe kadar eski tip ehliyetlerin yenilenme ücreti sadece 15 TL. Bu tutar, 13 TL değerli kağıt bedeli ve 2 TL vakıf payından oluşuyor. Ancak süre sonunda bu ücret ciddi oranda artacak. 1 Ağustos 2025 itibarıyla yeni tip B sınıfı ehliyet için ödenecek rakam tam 7 bin 438 TL olacak.