Düşüş Kısa Sürdü, Altın Yeniden Rekora Koşuyor

Piyasalar yoğun bir haftayı geride bırakmaya hazırlanıyor. Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını takip etti. Merkez Bankası faizleri piyasanın beklentisine paralel olarak politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 40,5 seviyesine çekti. Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasaları da etkiledi.

Son dönemdeki siyasi ve ekonomik gelişmeler, altın fiyatlarında rekorların kırılmasına neden oluyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım atanmasıyla başlayan iç gerilim ve ABD enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi, gram altın fiyatlarını yukarı çekti. Dün 4.852 TL seviyesini gören gram altın, bugüne düşüşle başlasa da genel eğilim yükseliş yönünde.

4.900 seviyesini test eden gram altının bu rakamı da aşması bekleniyor. Yatırımcıların gözü gram altında 5 bin lira eşiğinde. 12 Eylül Cuma gününe ait güncel altın fiyatları ise şu şekilde:

Gram Altın: Alış 4.857,27 TL, Satış 4.857,79 TL

22 Ayar Bilezik: Alış 4.485,56 TL, Satış 4.512,75 TL

Altın (ONS): Alış 3.653,10 $, Satış 3.653,49 $

Cumhuriyet Altını: Alış 32.015,00 TL, Satış 32.255,00 TL

Yarım Altın: Alış 16.057,00 TL, Satış 16.202,00 TL

Çeyrek Altın: Alış 8.028,00 TL, Satış 8.101,00 TL

Gremse Altın: Alış 78.413,04 TL, Satış 80.181,71 TL

Tam Altın: Alış 31.365,22 TL, Satış 31.974,60 TL

