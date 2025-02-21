Dün Rekor Kırmıştı, Altında İbre Bugün Hangi Yönde?

ABD Başkanı Donald Trump’ın koltuğuna oturmasının ardından yükselmeye devam eden ve dün rekor kıran altının bugünkü seviyesi de belli oldu. Yatırımcıların gözbebeği altın bugün güne yüzde 10’luk artışla 3.432,56 liradan başladı. İşte 21 Şubat 20205 güncel altın fiyatları…

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Dün Rekor Kırmıştı, Altında İbre Bugün Hangi Yönde?

Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü, uzun süredir yükselişiyle öne çıkan altın, dün normal seviyelerde güne başlamış, ardından rekor kırmıştı. Ons altın zirveyi 2 bin 947 dolara taşırken, gram altın ise 3 bin 449 lira ile tabloda kendini göstermişti.

Dün Rekor Kırmıştı, Altında İbre Bugün Hangi Yönde? - Resim : 1

Rekor üstüne rekor kırmaya devam ederken yatırımcısının da yüzünü güldüren altın piyasasında son durum merak konusu oldu. 21 Şubat Cuma 2025 altın fiyatları ne kadar oldu? sorusunun cevabı sabah saatleriyle itibariyle ortaya çıktı. İşte 21 Şubat Cuma güncel altın fiyatları…

Dün Rekor Kırmıştı, Altında İbre Bugün Hangi Yönde? - Resim : 2

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

◼Gram altın alış: 3.430,19

◼Gram altın satış: 3.430,19

Çeyrek altın alış: 5.487,61

◼Çeyrek altın satış: 5.487,61

Dün Rekor Kırmıştı, Altında İbre Bugün Hangi Yönde? - Resim : 3

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Kaynak: Haber Merkezi

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