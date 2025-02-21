Dün Rekor Kırmıştı, Altında İbre Bugün Hangi Yönde?

Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü, uzun süredir yükselişiyle öne çıkan altın, dün normal seviyelerde güne başlamış, ardından rekor kırmıştı. Ons altın zirveyi 2 bin 947 dolara taşırken, gram altın ise 3 bin 449 lira ile tabloda kendini göstermişti.

Rekor üstüne rekor kırmaya devam ederken yatırımcısının da yüzünü güldüren altın piyasasında son durum merak konusu oldu. 21 Şubat Cuma 2025 altın fiyatları ne kadar oldu? sorusunun cevabı sabah saatleriyle itibariyle ortaya çıktı. İşte 21 Şubat Cuma güncel altın fiyatları…

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

◼Gram altın alış: 3.430,19

◼Gram altın satış: 3.430,19

◼Çeyrek altın alış: 5.487,61

◼Çeyrek altın satış: 5.487,61

Kaynak: Haber Merkezi