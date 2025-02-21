Dolar ve Euronun Ateşi Yükseldi!

Haftanın son iş gününde de döviz kurundaki yükseliş sürerken, İstanbul serbest piyasada dolar 36,4060 liradan açılış yaptı. Euro da yukarı ivmeli seyrini sürdürerek 38,2330 liradan satılıyor.

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Dolar ve Euronun Ateşi Yükseldi!

Döviz kurunun uzun süredir devam eden fahiş yükselişi, son dönemde de katlanıyor. Vatandaşın en sık tercih ettiği yatırım araçlarından olan dolar ve euroda bir süredir yukarı yönlü bir hareket görülüyor. Haftanın son iş gününde de piyasalarda tablo değişmedi.

Dolar ve Euronun Ateşi Yükseldi! - Resim : 1

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

21 Şubat 2025 Cuma günü İstanbul serbest piyasada 36,4040 liradan alınan dolar, 36,4060 liradan satılıyor. 38,2310 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 38,2330 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 36,3170 lira, euronun satış fiyatı ise 37,9390 lira olmuştu.

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Kaynak: AA

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