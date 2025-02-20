Satarken Zarar Ettirmeyen Altınlar Belli Oldu: Yatırımcısı Her Fırsatta Alıp Arkasına Yaslanıyor!

HANGİ ALTIN YATIRIMCISINA ZARAR ETTİRMEZ?

Altın yatırımı yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli faktörlerden biri işçilik maliyetleri ve makas aralığıdır. Bozdurma sırasında en az kayıp yaşatan ve yüksek likiditeye sahip altın türleri şu şekilde sıralanabilir:

Gram Altın: Küçük yatırımcılar için en uygun seçeneklerden biri olan gram altın, düşük işçilik maliyeti ve yüksek talep görmesi nedeniyle bozdururken en az değer kaybeden altın türleri arasında yer alıyor.

Çeyrek Altın: Geleneksel olarak düğünlerde ve özel günlerde tercih edilen çeyrek altın, geniş alıcı kitlesi sayesinde kolayca bozdurulabiliyor. Ancak son dönemde artan fiyatları nedeniyle yatırımcılar için ulaşılması biraz daha zor hale geldi.

Cumhuriyet Altını: Daha büyük yatırımlar için tercih edilen Cumhuriyet altını, yüksek saflık oranı ve standart üretimi sayesinde bozdururken minimum kayıpla satılabilen seçenekler arasında bulunuyor.

Yarım Altın: Çeyrek altına göre daha yüksek değere sahip olan yarım altın, özellikle uzun vadeli yatırımcılar tarafından tercih ediliyor.