Satarken Zarar Ettirmeyen Altınlar Belli Oldu: Yatırımcısı Her Fırsatta Alıp Arkasına Yaslanıyor!
Altın, 2025 yılında da yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ederken, altın alım-satımında makas aralıkları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yatırımcılar için altın alırken kar elde etmek kadar, satarken zarar etmemek de büyük bir önem taşıyor. Peki, bozdururken en az değer kaybeden altın türleri hangileri?
HANGİ ALTIN YATIRIMCISINA ZARAR ETTİRMEZ?
Altın yatırımı yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli faktörlerden biri işçilik maliyetleri ve makas aralığıdır. Bozdurma sırasında en az kayıp yaşatan ve yüksek likiditeye sahip altın türleri şu şekilde sıralanabilir:
Gram Altın: Küçük yatırımcılar için en uygun seçeneklerden biri olan gram altın, düşük işçilik maliyeti ve yüksek talep görmesi nedeniyle bozdururken en az değer kaybeden altın türleri arasında yer alıyor.
Çeyrek Altın: Geleneksel olarak düğünlerde ve özel günlerde tercih edilen çeyrek altın, geniş alıcı kitlesi sayesinde kolayca bozdurulabiliyor. Ancak son dönemde artan fiyatları nedeniyle yatırımcılar için ulaşılması biraz daha zor hale geldi.
Cumhuriyet Altını: Daha büyük yatırımlar için tercih edilen Cumhuriyet altını, yüksek saflık oranı ve standart üretimi sayesinde bozdururken minimum kayıpla satılabilen seçenekler arasında bulunuyor.
Yarım Altın: Çeyrek altına göre daha yüksek değere sahip olan yarım altın, özellikle uzun vadeli yatırımcılar tarafından tercih ediliyor.
TAKI ALTINLARI NEDEN DEĞER KAYBEDİYOR?
Altın alırken en büyük hatalardan biri, yatırım amaçlı takı altınlarına yönelmek olabilir. Kolye, bilezik, yüzük ve küpe gibi takılar, yüksek işçilik maliyeti içerdiği için bozdurulurken ciddi değer kayıplarına uğrar. Bu tür altınlar, sanatsal ve estetik unsurlar taşıdığı için fiyatı sadece içerdiği altın miktarına değil, işçiliğe de bağlıdır.
ALTIN YATIRIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
-Makas aralığını düşük tutan bankalar ve kuyumcular tercih edilmeli.
-İşçilik maliyeti düşük altın türleri seçilmeli.
-Likiditesi yüksek, alım-satımı kolay altın türleri yatırım için daha avantajlıdır.