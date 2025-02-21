İmamoğlu Duyurdu! Halk Ekmek'te Ramazan Pidesi Fiyatı Belli Oldu

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, 250 gram Ramazan pidesinin fiyatını 20 lira olarak belirledi. İstanbul Halk Ekmek'te ise 350 gram pidenin 15 liradan satılacağı açıklandı.

İmamoğlu Duyurdu! Halk Ekmek'te Ramazan Pidesi Fiyatı Belli Oldu

Ramazan ayı yaklaştı, pide fiyatları belli oldu. Ramazan ayında rağbet gören pide için Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, dün yaptığı açıklamayla belirledikleri fiyatı açıkladı. 250 gram Ramazan pidesinin 20 TL'den satılacağı duyuruldu.

HALK EKMEK'TE 15 LİRA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul Halk Ekmek'te Ramazan pidesinin fiyatını açıkladı. 350 gram Ramazan pidesi 15 liradan satılacak. İmamoğlu paylaşımında, "350 gr Ramazan Pidesi 15 TL Fiyatlar artıyor, maliyetler yükseliyor ama Halk Ekmek İstanbulluların yanında olmaya devam ediyor. Bu Ramazan’da da sağlıklı ve ekonomik pideler büfelerimizde." ifadelerini kullandı.

Ramazan Pidesinin Fiyatı Belli OlduRamazan Pidesinin Fiyatı Belli OlduEkonomi
Ramazan Gelmeden Tezgahlara Dizildi: Hurmanın Kilosu 800 Liradan SatılacakRamazan Gelmeden Tezgahlara Dizildi: Hurmanın Kilosu 800 Liradan SatılacakYaşam

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
ramazan pidesi Ekrem İmamoğlu İBB
SGK Başmüfettişi İsa Karakaş Bombayı Patlattı: Emekli İkramiyeleri İçin Net Rakam Verdi SGK Başmüfettişi İsa Karakaş Bombayı Patlattı: Emekli İkramiyeleri İçin Net Rakam Verdi
Bulaşık Makinesinin Ömrünü Kısaltan 3 Büyük Hata: 40 Yıllık Uzmanı Açıkladı Bulaşık Makinesinin Ömrünü Kısaltan 3 Büyük Hata: 40 Yıllık Uzmanı Açıkladı
Bu Telefon Modellerini Kullananlar Dikkat! Samsung Fişlerini Çekiyor Bu Telefon Modellerini Kullananlar Dikkat! Samsung Fişlerini Çekiyor
Bahçeli'den Çiftçilere Büyük Destek: 'Askıda Buğday' Kampanyası Başlattı Bahçeli'den Çiftçilere Büyük Destek
ÇOK OKUNANLAR
Kulis: Cumhurbaşkanı Erdoğan O İsimle Baş Başa Toplantı Yaptı, Partinin Yeni Yönetimi Belli Oldu 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Partinin Yeni Yönetimini Belirledi'
Meteoroloji Uyardı: Rüzgar ve Kar Aynı Anda Vuracak... Buz Keseceğiz Meteoroloji Uyardı: Rüzgar ve Kar Aynı Anda Vuracak... Buz Keseceğiz
İş Hanında Korkunç Ölüm: Cansız Bedeni Böyle Bulundu İş Hanında Korkunç Ölüm
11 Yaşındaki Ela'nın Cansız Bedeni Bulundu: Baba Gözaltında 11 Yaşındaki Ela'nın Cansız Bedeni Bulundu: Baba Gözaltında
Aile Hekimliği Yönetmeliğinde Değişiklik Aile Hekimliği Yönetmeliğinde Değişiklik