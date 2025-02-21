İmamoğlu Duyurdu! Halk Ekmek'te Ramazan Pidesi Fiyatı Belli Oldu

Ramazan ayı yaklaştı, pide fiyatları belli oldu. Ramazan ayında rağbet gören pide için Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, dün yaptığı açıklamayla belirledikleri fiyatı açıkladı. 250 gram Ramazan pidesinin 20 TL'den satılacağı duyuruldu.

HALK EKMEK'TE 15 LİRA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul Halk Ekmek'te Ramazan pidesinin fiyatını açıkladı. 350 gram Ramazan pidesi 15 liradan satılacak. İmamoğlu paylaşımında, "350 gr Ramazan Pidesi 15 TL Fiyatlar artıyor, maliyetler yükseliyor ama Halk Ekmek İstanbulluların yanında olmaya devam ediyor. Bu Ramazan’da da sağlıklı ve ekonomik pideler büfelerimizde." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi