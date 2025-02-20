SGK Başmüfettişi İsa Karakaş Bombayı Patlattı: Emekli İkramiyeleri İçin Net Rakam Verdi

2024 yılı Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,75, memur emeklileri ise yüzde 11,54 oranında zam aldı. Bu zam oranlarının ardından 2025 yılı itibarıyla maaşlarının ne kadar olacağını öğrenen milyonlarca emekli, Ramazan Bayramı'nda alacakları ikramiyenin ne kadar olacağını merak etmeye başladı.

21 ŞUBAT'TA GÜNDEMDE YOK

Bayram ikramiyeleriyle ilgili tartışmalar sürerken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi. Yılmaz, 21 Şubat’ta düzenlenecek olan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında bayram ikramiyesinin gündeme gelmeyeceğini belirtti. Yılmaz, " Ekonomi Koordinasyon Kurulu bu durumun platformu değil. Genel ekonomi politikaların konusudur" dedi.

BAKAN IŞIKHAN, 'ERKEN' DEDİ

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da bayram ikramiyeleri hakkında konuştu. Işıkhan, "Emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapacağız. Şu an rakam söylemek için erken” açıklamasında bulundu.

ANKARA'DAN FLAŞ KULİS GELDİ

SGK Başmüfettişi İsa Karakaş KRT Haber’e yaptığı açıklamada, Ankara’dan aldığı son kulis bilgisini paylaştı. Karakaş, "Yani emekli bayram ikramiyesi 5 bin lira olsa ne olur 10 bin lira olsa ne olur, emeklinin dişinin kovuğunu doldurmaz. Ancak emeklilerin durumunu göz önünde bulundurduğumuz zaman emekli ikramiyesi son derece önemli” ifadelerini kullandı. Emeklinin umudu ile oynanmaması gerektiğini belirten Karakaş, “Birçok rakam yer aldı. Bir kere ekonomi yönetiminin bir kırmızı çizgisi var bu da hedef enflasyonunu artırmadan nasıl artırabiliriz şeklinde bir duruşu var" dedi

KARAKAŞ RAKAMI AÇIKLADI

Karakaş, 2025 yılında verilecek bayram ikramiyesinin olası rakamlarını da açıkladı. "Hedef enflasyon yüzde 24 oranına denk geldiği için şu anda emekli ikramiyesi ile ilgili konuşulan azami rakamdan bahsediyorum. Hedef enflasyona göre 3 bin 720 lira civarında bayram ikramiyesi konuşuluyor"" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI DEVREYE GİRERSE ZAM ARTABİLİR

Karakaş ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girerek ikramiyelerin 4 Bin TL’ye çıkabileceğini vurguladı. Karakaş, “4 bin TL olabilir. Ancak 4 bin TL’yi aşan bir rakam beklenmiyor. Belirlenecek olan rakam hem Ramazan hem de Kurban Bayramı için geçerli olacak" dedi.

SON KARAR BEKLENİYOR

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı hükümetten gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Önümüzdeki günlerde ekonomi yönetiminden gelecek bilgiler doğrultusunda emekli bayram ikramiyeleri netleşecek.

Kaynak: KRT