SGK Uzmanı Çoğu Kişinin Bilmediği Detayı Açıkladı! Çocuğu Olmayan Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı
SGK uzmanı İsa Karakaş, çocuğu olmayan kadınların da erken emeklilik hakkından faydalanabileceğini açıkladı. Evlat edinme yoluyla doğum borçlanması yaparak prim günlerini tamamlayabilen kadınlar, bu sayede emeklilik sürelerini kısaltabiliyor. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Çocuğu olmayan kadınlar, doğum yapmış kadınlar gibi doğum borçlanması yaparak emeklilik için gereken prim günlerini artırabiliyor. SGK mevzuatına göre, evlat edinen kadınlar da her çocuk için 2 yıl (720 gün) prim kazanabiliyor. Bu hak, toplamda en fazla 3 çocuk için geçerli olup, böylece 6 yıl (2160 gün) prim kazanımı sağlanabiliyor.
EVLİ OLMA ŞARTI YOK
Evlat edinen kadınların doğum borçlanması yapabilmesi için evli olma şartı bulunmuyor. İster bekar ister evli olsun, evlat edinen her kadın, doğum yapmış annelerle aynı haklardan faydalanabiliyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Doğum borçlanması sadece biyolojik annelere tanınan bir hak değil. Evlat edinen kadınlar da aynı şekilde doğum borçlanması yaparak eksik primlerini tamamlayabilir ve erken emeklilik fırsatını değerlendirebilir" dedi.
MAHKEME KARARI İLE BAŞVURU ŞARTI
Doğum borçlanması için evlat edinme işleminin mahkeme kararıyla tamamlanmış olması gerekiyor. SGK'ya başvuruda bulunurken, kesinleşmiş mahkeme kararı veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın onayladığı geçici bakım sözleşmesi ibraz edilmeli. Mahkeme kararında evlat edinme tarihinin belirtilmiş olması halinde, bu tarih borçlanma başlangıcı olarak kabul ediliyor.
HER ÇOCUK İÇİN 720 GÜN PRİM KAZANMA
Evlat edinen kadınlar, her bir çocuk için 2 yıl (720 gün) prim kazanıyor. Bu hak, en fazla 3 çocuk için kullanılabiliyor ve böylece toplamda 2160 gün prim kazanımı elde ediliyor. Doğum borçlanması, çocukların evlat edinildiği tarihten itibaren geçerli sayılıyor.
ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNELERE ERKEN EMEKLİLİK AVANTAJI
1 Ekim 2008 tarihinden sonra sigortalı olarak çalışmaya başlayan ve engelli çocuğu olan anneler için ise ek avantajlar bulunuyor. Her 4 yıllık çalışma süresi için 1 yıl ek prim kazanan anneler, bu sayede emeklilik yaşlarını 1 yıl geri çekebiliyor. Toplamda 5 yıl daha erken emekli olma imkanı sunuluyor.
Bu düzenlemelerle, çocuğu olmayan veya evlat edinen kadınlar için erken emeklilik yolu açılıyor. Doğum borçlanması ve prim kazanımı konularında daha fazla bilgi almak isteyenler, SGK müdürlüklerine başvuruda bulunabilir.