SGK Uzmanı Çoğu Kişinin Bilmediği Detayı Açıkladı! Çocuğu Olmayan Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı

Çocuğu olmayan kadınlar, doğum yapmış kadınlar gibi doğum borçlanması yaparak emeklilik için gereken prim günlerini artırabiliyor. SGK mevzuatına göre, evlat edinen kadınlar da her çocuk için 2 yıl (720 gün) prim kazanabiliyor. Bu hak, toplamda en fazla 3 çocuk için geçerli olup, böylece 6 yıl (2160 gün) prim kazanımı sağlanabiliyor.