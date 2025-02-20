Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin lira olarak tespit edildi.

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dünkü spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 95 bin lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 7 milyon 33 bin 28 lira olarak kaydedilmişti.

DOĞAL GAZ TİCARET MİKTARI VE FİYATLAR

Spot piyasada dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin lira olarak belirlenirken, toplam gaz ticaret miktarı 315 bin metreküp olarak gerçekleşti.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 650 lira, satış fiyatı ise 12 bin 350 lira olarak duyuruldu.

Öte yandan, Türkiye'ye dün 302 milyon 196 bin 725 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 302 milyon 412 bin 169 metreküp olarak kaydedildi.

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Kaynak: AA

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