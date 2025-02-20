Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belli Oldu

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne kıyasla yüzde 1,9 azalarak 1 milyar 749 milyon 444 bin 403 liraya geriledi.

MEGAVATSAAT BAŞINA EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK FİYATLAR

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin yarın için en yüksek fiyatı saat 08.00'de 2 bin 980 lira 1 kuruş, en düşük fiyatı ise saat 13.00'te 1425 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 390 lira 80 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 410 lira 41 kuruş oldu.

Öte yandan, spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 989 lira, en düşük 1889 lira 98 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA