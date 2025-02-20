Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belli Oldu

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin yarın için en yüksek fiyatı 2 bin 980 lira 1 kuruş, en düşük fiyatı ise 1425 lira olarak belirlendi.

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belli Oldu

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne kıyasla yüzde 1,9 azalarak 1 milyar 749 milyon 444 bin 403 liraya geriledi.

MEGAVATSAAT BAŞINA EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK FİYATLAR

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin yarın için en yüksek fiyatı saat 08.00'de 2 bin 980 lira 1 kuruş, en düşük fiyatı ise saat 13.00'te 1425 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 390 lira 80 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 410 lira 41 kuruş oldu.

Öte yandan, spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 989 lira, en düşük 1889 lira 98 kuruştan işlem gördü.

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Kaynak: AA

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