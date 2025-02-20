KKM Hesaplarında Düşüş Sürüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 14 Şubat haftasında 177 milyar 485,7 milyon lira artarak 16 trilyon 663 milyar 541 milyon liraya yükseldi.

Toplam mevduat ise bankalar arası işlemler de dahil olmak üzere 448 milyar 405 milyon lira artış göstererek 19 trilyon 702 milyar 881 milyon liraya ulaştı.

TÜKETİCİ KREDİLERİ VE KART BORÇLARINDA YÜKSELİŞ

14 Şubat itibarıyla tüketici kredilerinin toplam tutarı 23 milyar 668 milyon lira artarak 2 trilyon 90 milyar 865 milyon liraya çıktı. Bu kredilerin 529 milyar 669 milyon lirası konut, 70 milyar 13 milyon lirası taşıt, 1 trilyon 491 milyar 183 milyon lirası ise ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Aynı dönemde taksitli ticari krediler de 27 milyar 422 milyon lira artışla 2 trilyon 362 milyar 475 milyon liraya ulaştı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,9 oranında artarak 1 trilyon 915 milyar 347 milyon lira oldu. Bu borçların 668 milyar 564 milyon lirası taksitli, 1 trilyon 246 milyar 783 milyon lirası ise taksitsiz kredi kartı borçlarından oluştu.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR VE BANKALARIN ÖZ KAYNAKLARI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 710 milyon lira artarak 323 milyar 955 milyon liraya yükseldi. Bu alacakların 240 milyar 904 milyon liralık kısmı için özel karşılık ayrıldı.

Öte yandan, bankacılık sektörünün yasal öz kaynakları 66 milyon liralık düşüşle 3 trilyon 585 milyar 267 milyon liraya geriledi.

Kaynak: AA