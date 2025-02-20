Borsa Günün İlk Yarısında Yükselişte

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,29 puanlık bir artış kaydederek 9.782,96 puana çıktı. İşlem hacmi ise 49,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Sektör endeksleri arasında bankacılık yüzde 1,96, holding ise yüzde 0,34 oranında değer kazandı. Günün ilk yarısında en çok yükselen sektör bankacılık, en fazla gerileyen ise yüzde 3,72 kayıpla ticaret oldu.

9.800 VE 9.900 PUAN SEVİYELERİ DİRENÇ BEKLENİYOR

Küresel piyasalarda ise ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife açıklamaları ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek döneme ilişkin belirsizlikleri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ve öncü endeks verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 puan seviyeleri direnç, 9.750 ve 9.650 puan seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA