Konut Fiyatları En Çok Ankara'da Arttı

Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerine göre, en yüksek konut fiyat artışı Ankara'da yaşandı. C

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerine göre, Ocak 2025’te konut fiyatları aylık yüzde 4,7 oranında artış gösterdi. En yüksek fiyat artışı Ankara’da yaşanırken, Başkent’te konut fiyatları aylık bazda yüzde 5,7, yıllık bazda ise yüzde 36,9 oranında yükseldi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından Ankara’ya göç eden vatandaşlar nedeniyle konut ve kira fiyatlarında artışın kaçınılmaz olduğunu belirtti. Demir, deprem bölgelerinde yaşamın normale dönmemesi, verilen sözlere rağmen afet konutlarının tamamlanmaması ve altyapı sorunlarının çözülmemesi, depremzedelerin memleketlerine dönmelerini engellediğini söyledi. Ayrıca, İstanbul’da beklenen büyük depremin de Ankara’daki konut talebini artıran etkenlerden biri olduğunu kaydetti.

"KİRA ANLAŞMAZLIKLARI SORUNLARA YOL AÇIYOR"

CHP’li Demir, son bir yılda kira anlaşmazlıkları nedeniyle en az 13 kişinin hayatını kaybettiğini, birçok kişinin yaralandığını ve mahkemelik olduğunu belirtti. Geçtiğimiz hafta Antalya’da yaşanan bir olayda, ev sahibinin fahiş kira artışını kabul etmeyen bir kiracının, mahkeme kararı sonrası cinnet getirerek ailesini rehin almakla tehdit ettiğini hatırlattı. Demir, ekonomik koşullar göz önüne alındığında, yıllık yüzde 11,54 oranında zam verilen bir ülkede kira artışlarının yüzde 60 seviyesinde olmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, hem kiracıların hem de ev sahiplerinin mağduriyetini önlemek için kira artışlarına yönelik adil bir düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.