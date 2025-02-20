Sağlık Bakanlığı Önermişti, Sağlıklı Ramazan Menüsü Enflasyonu Aştı

Ramazan'a sayılı günler kala vatandaşların hazırlığı sürerken; gıda enflasyonunda bir önceki Ramazan'a göre yaşanan değişim dikkatlerden kaçmadı. 2023 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen Ramazan'da sağlıklı beslenme önerileri doğrultusunda hazırlanan menülerin fiyatlarında artış kaçınılmaz oldu.

Bakanlık 2023 yılında sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler, çiğ sebze- meyve gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün önermişti. Bakanlık, kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavı gibi lifli kompleks karbonhidrat kaynakların tüketilmesinin de gün içinde oluşacak açlık hissini geciktireceğini belirtmişti.

Yine bakanlık iftar için ise orucun zeytin ya da hurma ve su ile açılmasından sonra yemeğe biraz çorba ve salata ile başlanabileceği önerisinde bulunmuştu. Bakanlık devamında ise etli sebze yemeği veya yağlı ve ağır olmayan bir et yemeği ve biraz zeytinyağlı sebze yemeği, salata veya söğüş, 1-2 dilim ekmek (pide ile tam tahıllı ekmeği değiştirerek) veya küçük bir porsiyon pilav veya makarna yenilebileceğini söylemişti.

Bakanlık iftar ve sahur arası için ise önerilerine meyve, kuru meyve, kabuklu yemişler, süt/yoğurt ve her gün olmamak kaydı ile küçük porsiyonlarda öncelikle meyve tatlıları, sütlü tatlıları eklemişti.

BAKANLIĞIN MENÜSÜ ENFLASYONU AŞTI

ekonomim.com'dan Özder Şeyda Uyanık'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı'nın önerilerinden yola çıkılarak yapılan bir Ramazan alışverişinin 2023 ve 2025 fiyatları karşılaştırıldı. Bu karşılaştırma Merkez Bankası ile ortak TÜBİTAK çalışmasıyla hazırlanan 'marketfiyatı' sitesindeki fiyatlar ile yapıldı.

Kuru meyve, zeytin, salatalık, elma, portakal, fındık, patates, peynir, yoğurt, helva, zeytinyağı, tarhana, yumurta, maden suyu, et (kıyma), süt, makarna, kuru fasulye, bulgur, hurmanın dahil edildiği hesaplamaya göre, 2023'ten bu yana artık yüzde 177 oldu. Bu da Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği Ramazan menüsünün 2023'e göre enflasyonun üzerinde artış gösterdiğini ortaya koydu.

Kaynak: ekonomim.com