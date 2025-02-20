Huawei’den Dev Kampanya: Fiyatı ve Taksit Seçenekleri Belli Oldu

Huawei, tablet bilgisayar modeli olan Huawei MatePad Pro 13.2’ye ilişkin kampanya başlattı. Teknoloji şirketinin başlattığı kampanyada cihazın 44 bin 999 liradan 3 ay vade farksız taksit seçeneğiyle satışa sunulacağı belirtildi.

Huawei'nin tablet bilgisayar modeli "Huawei MatePad Pro 13.2", kampanya kapsamında özel avantajlarla sunuluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei MatePad Pro 13.2 "PaperMatte" modeli, 10 Mart'a kadar devam eden kampanya kapsamında 44 bin 999 lira fiyat ve 3 ay vade farksız taksit fırsatıyla kullanıcılarla buluşuyor.

Huawei, ürünü alanlara toplam 20 bin liradan fazla değere sahip özel hediyeler de sunuyor. Kampanya kapsamında 6 bin 998 lira değerindeki "MatePad Klavye" ve "M-Pencil", 5 bin 999 lira değerinde "FreeBuds 5", 2 bin 999 lira değerinde "100W SuperPower" şarj aleti ve 4 bin 499 lira değerinde 6 ay ekran hasarı garantisi, ücretsiz olarak kullanıcılara hediye ediliyor.

Yalnızca 299 lira ek ödemeyle bluetooth mouse sahibi olma fırsatı da kampanya kapsamında sunuluyor. "AMPPRO132PR1000" kupon kodu ile bin lira daha indirim sağlanıyor.

Gelişmiş ekran teknolojisi, yüksek performanslı donanımı, profesyonel üretkenlik araçları, bilgisayar benzeri kullanımı ve tasarımıyla Huawei MatePad Pro 13.2, profesyoneller ve içerik üreticileri için geliştirilen ileri düzey teknolojiler bulunduruyor.

Tablet, bilgisayar düzeyinde üretkenlik sağlamak için Akıllı Manyetik Klavye ve 3. nesil M-Pencil ile entegre çalışıyor. 1,5 milimetre tuş hareket mesafesi, geniş dokunmatik yüzey ve manyetik bağlantı desteğiyle kullanım kolaylığı sunan klavye, üç farklı moduyla farklı çalışma ortamlarına uyum sağlıyor. Huawei M-Pencil ise şirketin "NearLink" teknolojisi sayesinde düşük gecikmeyle hassas bir dijital kalem deneyimi sunuyor. Ürünün 16,384 seviyesindeki basınç hassasiyeti, en ince detayları bile yansıtan gerçek kağıt hissiyatı vererek çizim ve yazım deneyimini iyileştiriyor.

ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU

"Not Defteri" uygulaması, dijital not alma ve düzenleme süreçlerini verimli hale geliyor. Gelişmiş "Note Replay" özelliği, ses kaydı ve el yazısını senkronize ederek toplantı notlarını daha etkin bir şekilde almayı ve tekrar gözden geçirmeyi sağlıyor.

5,5 milimetre inceliğinde ve 580 gram ağırlığında ürün, büyük ekranlı tabletler arasında hafif ve ince modellerden biri olarak öne çıkıyor. Yüzde 94 ekran-gövde oranına sahip tabletin, 13,2 inç esnek "OLED PaperMatte" ekranı ve ince çerçeveleri bulunuyor. 2,8 K yüksek çözünürlük, 1000 nit parlaklık ve 10 bit renk derinliğiyle profesyonel seviyede renk doğruluğu sağlayan "HDR Vivid" sertifikalı ekran, yüksek dinamik aralık desteğiyle içerik tüketimi ve profesyonel kullanım deneyimi sunuyor.

Huawei tarafından geliştirilen "anti-glare" nano-seviye aşındırma teknolojisi, yüzde 99 yansıtma azaltma özelliğiyle ekran parlamasını minimuma indirerek net bir görüntü sağlıyor. Doğal ışık algılama özelliği, ekranın parlaklığını ve kontrastını ortam ışığına göre otomatik olarak optimize ederek uzun süreli kullanımda göz yorgunluğunu azaltıyor.

VERİMLİLİĞİ BİTMEK BİLMİYOR

Tablet, donanımları sayesinde iş, başarılı bir oyun ve multimedya deneyimi vadediyor. Yenilikçi "3D Isı Dağıtım" mimarisi, işlemci ve grafik performansını artırırken, aşırı ısınmayı engelleyen özel bir soğutma sistemiyle uzun süreli kullanımda yüksek verimlilik üretiyor.

Bağlantı konusunda tablet, hızlı ve kesintisiz bir internet deneyimi sunmak için gelişmiş anten teknolojileriyle donatıldı. Çift Wi-Fi frekansıyla akıllı veri optimizasyonu sağlayan ürün, 360 derece çevresel anten sistemi sayesinde sinyal gücünü artırarak daha düşük gecikme ve hızlı internet bağlantısı sağlıyor. "Huawei SOUND" sertifikalı hoparlörler, 82 desibel maksimum ses seviyesi ve gelişmiş dijital amplifikasyon teknolojisiyle derin baslar ve net tizler sunuyor.

Uzun pil ömrü ve hızlı şarj desteğiyle donatılan tablet, 10 bin 100 mAh bataryasıyla yüzde 10 daha uzun pil ömrü sunuyor. "SuperCharge Turbo" modu sayesinde 10 dakikada yüzde 25, 40 dakikada yüzde 80 ve 65 dakikada tam şarj olabilen tablet, akıllı güç koruma teknolojisiyle pilin uzun vadede daha dayanıklı olmasını sağlıyor.

Üründeki yan parmak izi tanıma sistemi, hızlı ve güvenli erişim sağlarken, parmak iziyle ödeme işlemlerini kolaylaştırıyor. Kamera tarafında 50+8 megapiksel çift arka kamera; belge tarama, fotoğraf çekimi ve video kaydı için optimize ediliyor. 16 megapiksel+ToF ön kamera ise video konferanslar için üstün görüntü kalitesi vadediyor.

Kaynak: AA