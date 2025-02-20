Bu Kan Grubundansanız Dikkat! Kalp Krizi ve Kansere Yakalanma Olasılığınız Çok Yüksek
Araştırmalar, belirli kan gruplarına sahip kişilerin bazı hastalıklara karşı daha yatkın olabileceğini ortaya koydu.
Bilim insanları tarafından yapılan kan gruplarının yatkınlıklarına ilişkin çalışmalara göre, felç, kalp hastalıkları ve hatta bazı kanser türleri ile kan grupları arasında doğrudan bir ilişki bulunuyor.
KALP KRİZİNE KARŞI SAVUNMASIZLAR
Amerikan Kalp Derneği'nin verilerine göre, A (II), B (III) ve AB (IV) kan grubuna sahip kişilerde koroner kalp hastalığı ve kalp krizi riski, O (I) kan grubuna sahip olanlara kıyasla daha yüksek. Özellikle AB (IV) kan grubuna sahip kişiler, kalp-damar hastalıklarına karşı daha savunmasız olabilir.
Bunun yanı sıra, yapılan son araştırmalar, A (II) kan grubuna sahip kişilerin 60 yaşından önce felç geçirme olasılığının, O (I) kan grubuna sahip olanlardan daha yüksek olduğunu gösteriyor. Ancak bu durumun tam olarak hangi mekanizmalarla ilişkili olduğu henüz netlik kazanmış değil. Bilim insanları, farklı kan gruplarının pıhtılaşma faktörleri üzerinde farklı etkiler yarattığını düşünüyor.
KANSERE YAKALANMA OLASILIKLARI YÜKSEK
Kan gruplarının bazı kanser türlerine yatkınlığı artırdığı da bilimsel çalışmalarla destekleniyor. A (II) kan grubuna sahip kişilerde mide kanseri riski daha yüksek bulunurken, aynı zamanda bu grubun mide ülseri ve iltihaplanmaya yol açabilen Helicobacter pylori bakterisine daha sık yakalandığı tespit edildi.
Bunun yanı sıra, A (II), B (III) ve AB (IV) kan gruplarına sahip kişilerin pankreas kanseri, rahim ağzı kanseri, kolorektal kanser, meme kanseri ve akciğer kanserine yakalanma riski daha yüksek. Ancak bilim insanları, bu ilişkiye neden olan biyolojik süreçleri tam olarak açıklayabilmiş değil.