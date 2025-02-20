Bu Kan Grubundansanız Dikkat! Kalp Krizi ve Kansere Yakalanma Olasılığınız Çok Yüksek

KALP KRİZİNE KARŞI SAVUNMASIZLAR

Amerikan Kalp Derneği'nin verilerine göre, A (II), B (III) ve AB (IV) kan grubuna sahip kişilerde koroner kalp hastalığı ve kalp krizi riski, O (I) kan grubuna sahip olanlara kıyasla daha yüksek. Özellikle AB (IV) kan grubuna sahip kişiler, kalp-damar hastalıklarına karşı daha savunmasız olabilir.

Bunun yanı sıra, yapılan son araştırmalar, A (II) kan grubuna sahip kişilerin 60 yaşından önce felç geçirme olasılığının, O (I) kan grubuna sahip olanlardan daha yüksek olduğunu gösteriyor. Ancak bu durumun tam olarak hangi mekanizmalarla ilişkili olduğu henüz netlik kazanmış değil. Bilim insanları, farklı kan gruplarının pıhtılaşma faktörleri üzerinde farklı etkiler yarattığını düşünüyor.