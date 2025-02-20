Dolar Ne Kadar Oldu?

Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Piyasaların açılmasıyla birlikte dolar ve euroda günün ilk rakamları belli oldu. Dolar 36,3120 liradan, euro 37,9700 liradan güne başladı.

Dolar Ne Kadar Oldu?

Dolar ve euroda hareketlilik devam ediyor. Döviz kurları güne yükselişle başladı.

İstanbul serbest piyasada 36,3100 liradan alınan dolar, 36,3120 liradan satılıyor. 37,9680 liradan alınan euro ise 37,9700 liradan satılıyor.

Dün doların satış fiyatı 36,3040 lira, euronun satış fiyatı ise 37,9100 lira olmuştu.

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Kaynak: AA

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