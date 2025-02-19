Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Azaldı

Merkez Bankası'nın 2024 Kasım'a ilişkin yayımladığı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri raporuna göre, Türkiye’nin Kısa Vadeli Dış Borç stokunda düşüş yaşandı. Kısa Vadeli Dış Borç Stoku, Kasım itibarıyla 178,8 milyar dolar oldu.

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Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Azaldı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) 2024 Kasım ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri’ne ilişkin raporu paylaştı. Merkez Bankası’nın paylaştığı verilere göre, Türkiye’nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, önceki aya göre yüzde 0,8 oranında azaldı. Buna göre Kısa Vadeli Dış Borç Stoku, Kasım itibarıyla 178,8 milyar dolara gerilemiş oldu.

Verilere göre, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku da yüzde 1,4 oranında azalarak, 232,7 milyar dolar oldu.

Bankalar kaynaklı KVDB stoku ise, bir önceki aya göre yüzde 0,7 oranında azaldı ve 81,6 milyar dolar oldu. Merkez Bankası kaynaklı yükümlülükler yüzde 3,8 oranında azalarak 36,1 milyar ABD dolarına geriledi.

Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Azaldı - Resim : 1

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki aya göre yüzde 4,3 oranında artarak 23,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 4,7 oranında azalışla 18,7 milyar ABD doları oldu. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,2 oranında azalarak 18,8 milyar ABD dolarına gerilerken, TL cinsinden mevduatları yüzde 3,0 oranında azalarak 20,3 milyar ABD doları oldu.

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 1,1 oranında artarak 61,0 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler yüzde 0,8 oranında artarak 56,5 milyar olmuşken, nakit krediler kaynaklı yükümlülükler yüzde 4,2 artarak 4,5 milyar ABD dolarına yükseldi.


Döviz kompozisyonu incelendiğinde, KVDB stokunun yüzde 47,8'inin ABD doları, yüzde 20,5'inin Euro, yüzde 16,7'sinin Türk Lirası ve yüzde 15,0'ının diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.
Kasım ayı itibarıyla kalan vadeye göre KVDB stokunda, Merkez Bankası ile Genel Hükümet'in toplam yükümlülükleri 2023 yılına göre azalış göstermişken, Bankalar ve Diğer Sektörlerin yükümlülüklerinde artış gözlendi.

Kaynak: İHA

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