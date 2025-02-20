İslam Memiş Gram Altından Daha Çok Kazandıran Yatırımı Açıkladı: Yatırım Yapan Para Basacak
İslam Memiş ‘Gram Altından Fazla Kazandırıyor’ Dedi, Canlı Yayında Duyurdu: Yatırımcısı Para Basacak
Kaynak: Haber Merkezi
Altın fiyatlarındaki dalgalanma hız kesmeden devam ederken, yatırımcılar piyasalardaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Gram altın fiyatlarında yükseliş sürerken, gümüşün performansı da dikkat çekiyor. Finans analisti İslam Memiş, altın ve gümüş piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.
‘ALTIN 4 BİN 500’E ULAŞACAK’
Son dönemde hızla yükselen altın fiyatları, yatırımcıların alım kararlarını zorlaştırırken, İslam Memiş, yıl sonu beklentisini paylaşarak gram altının 4000-4500 TL seviyelerine ulaşabileceğini belirtti. Altın fiyatlarının artışıyla birlikte alım yapamayan yatırımcılara gümüşü alternatif olarak önerdiğini ifade eden Memiş, gümüşün uzun vadeli kazanç sağlayan bir yatırım aracı olduğunu vurguladı.
"Altın alamıyoruz, altın birikimi yapamıyoruz” diyen yatırımcılara gümüşü işaret eden Memiş, “Yani gümüş tarafında yine kazanç var, getiri var ama gümüşün en önemli özelliği uzun vadeli bir yatırım aracı ve yatırımcısına altın gibi, altından zaman zaman daha fazla kazan değerli bir emtia” dedi.
GÜMÜŞ YATIRIMI İÇİN SABIR ŞART
Gümüşün riskli bir yatırım olup olmadığına dair soruları yanıtlayan Memiş, finansal piyasalarda her yatırım aracının dalgalanmalar yaşadığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:
Gümüş sabır isteyen bir yatırım aracı. Yani alacaksın da unutacaksın. Yoksa her gün ekrana baktı, düştü, yükseldi, zaten bu düşüncesi olan kişiler finansal okur yazar olmadığı için hep böyle değer artışlarıyla veya değer kayıplarıyla vakit geçirir. Ama gümüş yatırımcısı, o psikolojisini güzel yönlendiren yatırımcısı alır, bir yıl boyunca nakde ihtiyacı yok mesela, kenara koyar, fiyata değil miktara odaklanır.
Gümüşün uzun vadeli kazanç potansiyeline dikkat çeken Memiş, “Beş yıl önce gram gümüş 2,5 TL seviyesindeydi, bugün 37,48 TL’ye ulaştı. Aynı şekilde ons fiyatı 12 dolardan 33 dolara çıktı. Bu, uzun vadeli yatırımcının kazandığını gösteriyor” dedi.
‘KISA VADELİ YATIRIMLAR RİSK TAŞIR’
Memiş, kısa vadeli yatırımcıların her yatırım aracında riskle karşılaşabileceğini belirterek, “Kısa vadede riskli olmayan hiçbir şey yoktur ama birikimcilere ve tasarruf sahiplerine her zaman şunu tavsiye ediyoruz; yani uzun vadeli bir yatırımcı olun, kısa vadeli işlemlerden uzak durun. O yüzden gümüş uzun vadeli yatırımcıları sever ve uzun vadeli yatırımcılara kazandırır” ifadelerini kullandı.