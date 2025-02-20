İslam Memiş Gram Altından Daha Çok Kazandıran Yatırımı Açıkladı: Yatırım Yapan Para Basacak

GÜMÜŞ YATIRIMI İÇİN SABIR ŞART

Gümüşün riskli bir yatırım olup olmadığına dair soruları yanıtlayan Memiş, finansal piyasalarda her yatırım aracının dalgalanmalar yaşadığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

Gümüş sabır isteyen bir yatırım aracı. Yani alacaksın da unutacaksın. Yoksa her gün ekrana baktı, düştü, yükseldi, zaten bu düşüncesi olan kişiler finansal okur yazar olmadığı için hep böyle değer artışlarıyla veya değer kayıplarıyla vakit geçirir. Ama gümüş yatırımcısı, o psikolojisini güzel yönlendiren yatırımcısı alır, bir yıl boyunca nakde ihtiyacı yok mesela, kenara koyar, fiyata değil miktara odaklanır.

Gümüşün uzun vadeli kazanç potansiyeline dikkat çeken Memiş, “Beş yıl önce gram gümüş 2,5 TL seviyesindeydi, bugün 37,48 TL’ye ulaştı. Aynı şekilde ons fiyatı 12 dolardan 33 dolara çıktı. Bu, uzun vadeli yatırımcının kazandığını gösteriyor” dedi.