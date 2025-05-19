Dolar ve Euroda Tansiyon Yükseldi

Uzun süredir yükselişte olan dolar ve euro, yeni haftaya da yukarı yönlü hareketle başladı. Dolar bugün 38,8860 liradan satılırken, euro ise 43,5529 liradan satılıyor.

Dolar ve Euroda Tansiyon Yükseldi

Türk Lirası'nın ciddi değer kaybı ve küresel piyasalardaki istikrarsız gidişat, son dönemde döviz kurunda da dengeleri değiştirdi. Geçtiğimiz aylarda peş peşe rekorlar kıran ve ardından durulan dolar ve euroda, 19 Mayıs 2025 Pazartesi gününde yükseliş ivmesi görülüyor.

Dolar ve Euroda Tansiyon Yükseldi - Resim : 1

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

Haftanın ilk gününde İstanbul serbest piyasada 38,8408 liradan alınan dolar, 38,8860 liradan satılıyor. 43,4597 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 43,5529 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 38,8472 lira, euronun satış fiyatı ise 43,3781 lira olmuştu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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