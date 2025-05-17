Ne Altın Ne Dolar Ne de Mevduat! Yatırımcısı Köşeyi Döndü
Borsa İstanbul'da bu hafta yatırımcısının yüzünü güldüren ve dizlerini dövdüren yatırım araçları belli oldu. Ona yatırım yapan havalara uçtu.
Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, yatırımcısına bu hafta ortalama yüzde 2,96 oranında kazanç sağladı. Dolar/TL kuru hafif bir yükselişle yüzde 0,21 artarken, avro/TL’de yüzde 0,63 oranında düşüş görüldü. Altının gram fiyatında ise dikkat çekici bir gerileme yaşandı; haftalık bazda yüzde 4,48’lik düşüşle değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, hafta boyunca 9.516,86 ile 9.771,71 puan arasında dalgalandı. Endeks, haftayı önceki kapanış seviyesinin yüzde 2,96 üzerinde, 9.668,36 puanla tamamladı.
Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta önemli bir gerileme yaşayarak yüzde 4,48 azalışla 3.964 liraya indi. Cumhuriyet altını ise yüzde 4,44 düşüşle 26.809 liraya kadar geriledi. Geçen hafta 6.951 liradan satılan çeyrek altın, bu hafta yüzde 4,47 oranında düşüşle 6.640 liradan alıcı buldu.
Döviz kurlarına bakıldığında, ABD doları yüzde 0,21 oranında artışla 38,8270 liraya yükseldi. Buna karşılık, avro yüzde 0,63’lük kayıpla 43,4300 liraya düştü.
YATIRIMCISINA EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM BELLİ OLDU
Yatırım fonları da bu hafta yatırımcısına kazandırdı. Genel olarak fonlar yüzde 1,65 değer kazanırken, emeklilik fonlarındaki artış yüzde 1,31 olarak gerçekleşti. Fon kategorileri arasında en yüksek kazanç ise yüzde 2,94 ile “hisse senedi” fonlarından geldi.