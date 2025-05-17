Ne Altın Ne Dolar Ne de Mevduat! Yatırımcısı Köşeyi Döndü

YATIRIMCISINA EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM BELLİ OLDU

Yatırım fonları da bu hafta yatırımcısına kazandırdı. Genel olarak fonlar yüzde 1,65 değer kazanırken, emeklilik fonlarındaki artış yüzde 1,31 olarak gerçekleşti. Fon kategorileri arasında en yüksek kazanç ise yüzde 2,94 ile “hisse senedi” fonlarından geldi.