Z Kuşağı İş Görüşmesinde Bunları Yapıyor! En Çok Söyledikleri Yalan Ortaya Çıktı

Kariyer odaklı dijital platform tarafından gerçekleştirilen araştırma, genç neslin iş başvurularındaki tutumuna ışık tuttu. Ankete katılan Z kuşağı bireylerin neredeyse yarısı, başvuru formlarında kendilerini daha cazip göstermek adına gerçek dışı beyanlarda bulunduğunu kabul etti.

Z Kuşağı İş Görüşmesinde Bunları Yapıyor! En Çok Söyledikleri Yalan Ortaya Çıktı

Araştırma sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 47’si, başvuru süreçlerinde bazı bilgileri manipüle ettiğini belirtirken, onları yüzde 38,5 ile Y kuşağı, yüzde 20,4 ile X kuşağı ve yalnızca yüzde 9,4 oranla Baby Boomer kuşağı izledi. Bu veriler, genç neslin özellikle ilk izlenim konusunda daha yoğun bir baskı hissettiğine işaret ediyor.

İŞ TANIMI VE DENEYİM KONUSU EN SIK YALANLARDAN

Z kuşağı katılımcılarının en çok yanıltıcı bilgi verdiği alanların başında yüzde 28,3 ile iş tanımları yer alıyor. Bunu yüzde 22,9 ile iş deneyimi, yüzde 17,5 ile görev unvanı takip ediyor. Araştırmaya göre katılımcıların çoğu, birden fazla başlık altında gerçeği saptırma eğiliminde.

Tüm kuşaklar arasında en fazla çarpıtılan alanlar "iş deneyimi" ve "görev sorumlulukları" olurken, bu eğilim Z kuşağında belirgin şekilde daha yüksek oranlarda gözlemlendi.

Z Kuşağı İş Görüşmesinde Bunları Yapıyor! En Çok Söyledikleri Yalan Ortaya Çıktı - Resim : 1

İLK İZLENİM BASKISI YALANI TETİKLİYOR

Fox News Digital’a konuşan Sertifikalı Kariyer Koçu Amanda Augustine, özellikle iş hayatına yeni adım atan gençlerin deneyim eksikliğini kapatmak adına bazı gerçek dışı bilgilere başvurduğunu belirtiyor Augustine, bu durumu, “Başvuru sahipleri çoğu zaman özgeçmişlerinin yetersiz kalmasından endişe ediyor. Bu nedenle gerçekleri biraz esneterek en azından görüşmeye çağrılmayı umuyorlar” diye açıklıyor.

Augustine'e göre genç adaylar, özellikle işsizlik dönemlerini gizlemek adına çalıştıkları süreleri uzatmak gibi yollara da başvurabiliyor. Bunu yaparken, "küçük bir hile" olarak görseler de sonuçları her zaman masum olmayabiliyor.

Z Kuşağı İş Görüşmesinde Bunları Yapıyor! En Çok Söyledikleri Yalan Ortaya Çıktı - Resim : 2

YALANLARIN BEDELİ AĞIR OLABİLİR

Kimi zaman bu tür beyanlar bir mülakat fırsatı sunsa da, ciddi pozisyonlardaki sahtecilikler kariyeri bitirebilecek sonuçlar doğurabiliyor. Örneğin, Veritas Software’in eski CFO’su Kenneth E. Lonchar, sahte eğitim bilgileri nedeniyle görevden alındı. Benzer bir örnek de USPS’in eski kurumsal iletişim direktörü William Whitman Jr.'dan geldi. Whitman, geçmişine ilişkin yalan beyanları nedeniyle kısa süre içinde görevden uzaklaştırıldı.

BECERİLERE VE ŞEFFAFLIĞA ODAKLANMAK ÖNEMLİ

Uzmanlara göre genç adayların, deneyim eksikliklerini telafi etmenin en sağlıklı yolu, sahip oldukları becerileri öne çıkarmak. Augustine bu konuda şunları söylüyor:

Artık işverenler sadece geçmiş deneyime değil; iletişim, takım çalışması ve problem çözme gibi yumuşak becerilere de büyük önem veriyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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