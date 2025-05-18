Nakit Avans Limitleri Sil Baştan Değişti

Kredi kartı üzerinden yapılan nakit avans ve taksitli nakit avans işlemlerine getirilen kısıtlamalarla ilgili yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), mevcut 25 bin TL'lik işlem sınırını 50 bin TL’ye yükseltmeye ve 3 ay olan vade süresini 6 aya çıkarmaya hazırlanıyor.

Nakit Avans Limitleri Sil Baştan Değişti

2024 yılının başında sıkı para politikaları çerçevesinde alınan tedbirlerle birlikte kredi kartıyla yapılan nakit avans işlemlerine hem tutar hem de vade açısından sınırlama getirilmişti. Bu kapsamda işlem üst sınırı 25 bin TL olarak belirlenmiş, vade süresi ise 12 aydan 3 aya düşürülmüştü.

EKONOMİ YÖNETİMİNDEN KADEMELİ GEVŞEME SİNYALİ

BDDK’nın üzerinde çalıştığı yeni düzenleme, özellikle mart ayında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bankacılık sektörü temsilcileri arasında gerçekleştirilen toplantıların ardından gündeme geldi. Toplantıda, kredi kartı işlemlerine yönelik vade sınırlamalarının yeniden esnetilmesi yönünde talepler iletilmişti. Ekonomi yönetimi, söz konusu talepler doğrultusunda vade süresinin kademeli olarak uzatılmasını değerlendiriyor.

Nakit Avans Limitleri Sil Baştan Değişti - Resim : 1

YENİ SINIRLAR YAKINDA UYGULAMAYA GİREBİLİR

Edinilen bilgilere göre, nakit avans ve taksitli nakit avans işlemlerinde yeni limit ve vade süreleri için düzenleme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Bu değişikliklerin kısa süre içerisinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yeni uygulamanın, hem bireysel kullanıcılar hem de bankacılık sektörü açısından nakit yönetimini kolaylaştırması öngörülüyor.

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Kaynak: AA

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