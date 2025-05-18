Mevduatın 32 Günlük Getirisi Eve Bir Maaş Daha Bağladı! Bankaların Faiz Oranı Cayır Cayır Yanıyor

32 günlük vadeli TL mevduat faizleri son dört ayın en yüksek seviyesine ulaşarak %53'e kadar çıktı. Ekonomistler, mevcut ekonomik görünümde faiz oranlarının yüksek seviyelerini bir süre daha koruyabileceğine dikkat çekiyor. Yatırımcılar ise birikimlerini değerlendirmek için hangi bankanın ne kadar faiz sunduğunu merak ediyor.