Mevduatın 32 Günlük Getirisi Eve Bir Maaş Daha Bağladı! Bankaların Faiz Oranı Cayır Cayır Yanıyor
18 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla bankaların Türk Lirası mevduat faiz oranlarında dikkat çekici artışlar yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz politikasında attığı sıkılaştırıcı adımlar ve TL’yi teşvik eden uygulamalar, yatırımcının yönünü yeniden döviz ve altın yerine vadeli mevduata çevirmesine neden oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
32 günlük vadeli TL mevduat faizleri son dört ayın en yüksek seviyesine ulaşarak %53'e kadar çıktı. Ekonomistler, mevcut ekonomik görünümde faiz oranlarının yüksek seviyelerini bir süre daha koruyabileceğine dikkat çekiyor. Yatırımcılar ise birikimlerini değerlendirmek için hangi bankanın ne kadar faiz sunduğunu merak ediyor.
BANKALARIN 32 GÜNLÜK FAİZ ORANLARI LİSTESİ
İşte 750 bin TL'lik birikimin 32 günlük vadede sağlayacağı net kazanç ve banka banka güncel faiz oranları:
Türkiye Finans Katılım Bankası yüzde 53 kâr payı oranıyla 32 gün sonunda yatırımcısına 29.622 TL net kazanç sağlıyor ve toplam getiri 779.622 TL’ye ulaşıyor.
Fibabanka da yüzde 53 faiz oranıyla aynı getiriyi sunarak 32 gün sonunda 779.622 TL toplam vade sonu tutarına ulaşıyor.
TEB ve Alternatif Bank, yüzde 52 faiz oranıyla 750 bin TL’ye karşılık 29.063 TL net kazanç sağlayarak toplamda 779.063 TL’ye ulaşıyor.
OdeaBank, QNB Finansbank ve ING, yüzde 51 faizle 750 bin TL’ye 28.504 TL kazanç sunarken vade sonu tutarları 778.504 TL olarak gerçekleşiyor.
HSBC, DenizBank ve Getir Finans, yüzde 50 faiz oranıyla yatırımcısına 27.945 TL net kazanç sağlıyor ve toplamda 777.945 TL getiriyor.
Yapı Kredi ve Şekerbank, yüzde 49 faiz oranıyla sırasıyla 27.386 TL ve 21.909 TL net kazanç sunuyor. Yapı Kredi'de vade sonu tutar 777.386 TL, Şekerbank’ta ise aynı miktarda anapara için 777.386 TL vade sonu değeri hesaplanıyor.
Akbank, yüzde 48,5 faizle 27.107 TL kazanç sağlarken; Garanti BBVA, yüzde 48 faizle 26.827 TL; ON Plus ise yüzde 47 faizle 26.268 TL net kazanç sunuyor.
Enpara (QNB Finansbank), yüzde 44,5 faizle 750 bin TL’ye karşılık 24.871 TL kazandırıyor ve toplam tutar 774.871 TL oluyor.
Halkbank’ta faiz oranı yüzde 42 seviyesinde. Bu oranla 32 günün sonunda 750 bin TL’lik mevduat 23.474 TL kazandırıyor.
İş Bankası, yüzde 39,5 faizle 22.077 TL kazanç sağlıyor ve toplamda 772.077 TL'ye ulaşıyor.
Vakıf Katılım, yüzde 34,29 kâr payı oranıyla 750 bin TL’ye 19.165 TL kâr getirisi sunuyor.
Ziraat Katılım’da ise kâr payı oranı yüzde 30 seviyesinde. Bu oranla elde edilen net kazanç 16.767 TL olurken toplam vade sonu tutar 766.767 TL’ye ulaşıyor.