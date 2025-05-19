Sebze ve Meyvede Aracıya Neşter! Marketlere Dev Ceza Kapıda

Hükümet, sebze-meyve fiyatlarını düşürmek için toptancı hallerine dair köklü düzenlemelere hazırlanıyor. Üreticiden doğrudan mal almayan marketlere 50 milyon TL, stokçulara ise 1 milyon TL ceza geliyor. Ayrıca ürünleri çöpe dökene 200 bin TL para cezası verilecek.

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Sebze ve Meyvede Aracıya Neşter! Marketlere Dev Ceza Kapıda

Vatandaşın daha uygun fiyatlarla sebze ve meyveye ulaşabilmesi için hükûmet, toptancı halleriyle ilgili radikal düzenlemelere gidiyor. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yasa taslağına göre, toptancı halleri artık belediyelerin değil, Bakanlığın izniyle kurulacak. Bu kapsamda, üretici örgütlerine hal yeri bedelsiz olarak tahsis edilecek ve üreticiden doğrudan ürün alımını teşvik edecek mekanizmalar devreye sokulacak.

Sebze ve Meyvede Aracıya Neşter! Marketlere Dev Ceza Kapıda - Resim : 1

VERGİ DÜZENLEMESİ

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, yeni düzenlemeyle birlikte, üretici örgütlerinden alınan ürünlerde gelir vergisi kesintisi yapılmayacak. Ayrıca Ticaret Bakanlığı, marketlerin satışa sundukları ürünlerin belli bir oranını doğrudan üreticiden alma şartı getirebilecek. Bu şartı yerine getirmeyen zincir marketlere ise yılda 50 milyon TL’ye kadar ceza kesilecek.

Sebze ve Meyvede Aracıya Neşter! Marketlere Dev Ceza Kapıda - Resim : 2

YÜKSEK CEZALAR YOLDA

Kayıt dışı ticareti önlemek amacıyla mal bedellerinin yalnızca banka aracılığıyla ödenmesi zorunlu hâle getiriliyor. Komisyoncular ve tüccarlar, ürün bedellerini belirlenen sürede ödemezse ciddi yaptırımlarla karşılaşacak. Halde ürün fiyatını artıran, stokçuluk yapan ya da spekülatif hareketlerde bulunanlara 1 milyon TL’ye kadar para cezası verilecek.

Sebze ve Meyvede Aracıya Neşter! Marketlere Dev Ceza Kapıda - Resim : 3

Bozulan ürünlerin imhası için belirlenecek usul ve esaslara aykırı hareket ederek ürünleri çöpe veya başka bir alana dökenlere 200 bin TL idari para cezası kesilecek. Bu kişiler ayrıca üç yıl süreyle üretim desteklerinden yararlanamayacak. Ambalajlama, taşıma ve depolamada belirlenen standartlara uymayanlara da 36 bin TL para cezası kesilecek. Üretici örgütlerinin kira bedelleri ise yüzde 75 oranında indirilecek.

TEMİNAT SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

Teminat sisteminde de değişikliğe gidilerek, üretici dışındaki tarafların da alacakları teminata dâhil edilecek. Ayrıca hallerde tüccardan tüccara ya da komisyoncudan komisyoncuya mal devri yasaklanarak aracı maliyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Öte yandan, son dönemde havaların ısınması ve ihracattaki yavaşlamanın etkisiyle sebze-meyve fiyatlarında yüzde 50'ye varan düşüş yaşandığı belirtiliyor. Gıda fiyatlarındaki bu gerileme, özellikle yumurta ve sebze ürünlerinde dikkat çekiyor. Tarımda verimliliği artırmak için yapay zekâ kullanımına yönelik çalışmalar da üreticiler tarafından gündeme alınıyor.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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