Altın Fiyatlarında Aylar Sonra Bir İlk! Kimse Bunu Beklemiyordu, Rekor Oldu

ALTINDA SERT GERİLEME, DİĞER METALLERDE KAYIPLAR

Altının ons fiyatı, güvenli liman talebindeki düşüş ve dolar endeksindeki yükselişle birlikte 3 bin 200 dolar seviyelerine kadar çekildi. Bu fiyat, 11 Kasım 2024’ten bu yana kaydedilen en zayıf haftalık performans olarak kayıtlara geçti. Haftalık bazda altın yüzde 2,7, platin yüzde 0,8, paladyum yüzde 1,6 ve gümüş yüzde 1,4 oranında değer kaybetti.