Altın Fiyatlarında Aylar Sonra Bir İlk! Kimse Bunu Beklemiyordu, Rekor Oldu
Küresel emtia piyasaları, ABD ile Çin arasında yumuşayan ticaret ilişkilerine karşın, güçlü doların etkisi ve para politikalarındaki belirsizlik nedeniyle dalgalı bir seyir izledi. Güvenli liman talebinin zayıflamasıyla birlikte altın son 6 ayın en sert haftalık değer kaybını yaşadı.
Kaynak: AA
-ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın kalıcı arz şoklarına dikkat çekmesi ve faiz indirimlerinin ertelenebileceği sinyalini vermesi, yatırımcıların risk algısını etkiledi. Bu gelişmeler, faiz getirisi olmayan altına olan talebi önemli ölçüde azalttı.
ALTINDA SERT GERİLEME, DİĞER METALLERDE KAYIPLAR
Altının ons fiyatı, güvenli liman talebindeki düşüş ve dolar endeksindeki yükselişle birlikte 3 bin 200 dolar seviyelerine kadar çekildi. Bu fiyat, 11 Kasım 2024’ten bu yana kaydedilen en zayıf haftalık performans olarak kayıtlara geçti. Haftalık bazda altın yüzde 2,7, platin yüzde 0,8, paladyum yüzde 1,6 ve gümüş yüzde 1,4 oranında değer kaybetti.
BAZ METALLERDE KARMAŞIK GÖRÜNÜM
Baz metaller tarafında ise yön arayışı dikkat çekti. ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin geçici olarak yatışması, küresel büyüme beklentilerini desteklese de, yüksek stok seviyeleri ve yeniden gündeme gelen ithalat tarifesi tehditleri fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.
Özellikle Chicago Ticaret Borsası’nda yıl başından bu yana yüzde 81 artan bakır stokları, bakır fiyatlarının gerilemesinde etkili oldu. Bu süreçte kurşun yüzde 1, çinko yüzde 1,3 ve alüminyum yüzde 2,4 oranında yükselirken, bakır yüzde 1,3, nikel ise yüzde 1,6 oranında değer kaybetti.
PETROL GÜÇLENDİ, DOĞALGAZ SERT DÜŞTÜ
Enerji emtialarında ise zıt yönlü hareketler öne çıktı. Brent petrol, ticaret belirsizliklerinin hafiflemesiyle birlikte ikinci haftayı da yükselişle kapattı ve yüzde 1,8 değer kazandı. Buna karşın doğalgaz, yüzde 12,4’lük düşüşle haftanın en sert değer kaybeden ürünü oldu.
TARIM EMTİALARINDA FİYATLAR KARIŞIK SEYRETTİ
Tarım ürünleri cephesinde ise mısır ve Rusya’nın buğday ticareti için ortak komite kurma kararı, Karadeniz bölgesindeki arz dengelerini etkileyebilecek önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. Haftalık bazda buğday yüzde 0,6, pirinç yüzde 0,8 oranında değer kazanırken, soya fasulyesi yüzde 0,1, mısır ise yüzde 1,5 oranında düşüş gösterdi.
KAKAODA TARİHİ ARTIŞ, REKOLTE DÜŞÜŞÜ FİYATI UÇURDU
Kakao piyasası ise haftaya damgasını vurdu. Batı Afrika’da yaşanan kuraklık, hasat sorunları ve devam eden lojistik aksaklıklar nedeniyle kakao fiyatı ton başına yüzde 18,9 artarak rekor seviyeye ulaştı. Aynı dönemde kahve yüzde 5,7, pamuk yüzde 2,2 ve şeker yüzde 1,2 oranında düşüş yaşadı.