Dolar ve Euro Yeniden Atağa Geçti

Orta Doğu'da patlak veren savaşın nasıl etkileyeceği merakla takip edilen dolar ve euro, TL karşısında yeniden yükselişe geçti. Dolar haftanın üçüncü iş günü 39,5290 liradan işlem görürken, euro ise 45,4770 lira oldu.

Dolar ve Euro Yeniden Atağa Geçti
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Son yıllarda Türk Lirası'nın hızla değer kaybetmesi ve birkaç aydır küresel piyasalarda yaşanan dengesizlikle döviz kurunda istikrarsız bir gidişat görülürken, İsrail-İran savaşının patlak vermesiyle de dengeler iyice değişti. Son haftalarda düşüş ivmesi izleyen dolar ve euro, Orta Doğu'da tansiyonun yükselmesiyle beraber tekrar yükselişe geçti.

Dolar ve Euro Yeniden Atağa Geçti - Resim : 1

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

18 Haziran 2025 Çarşamba günü İstanbul serbest piyasada 39,5270 liradan alınan dolar, 39,5290 liradan satılıyor. 45,4750 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 45,4770 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 39,3880, avronun satış fiyatı ise 45,6170 lira olmuştu.

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Kaynak: AA

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