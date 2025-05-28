Doğum Yardımı Ödemeleri Başladı mı? Doğum Yardımı Ödemesi Sorgulama Nasıl Yapılır?

Doğum yardımı kapsamında ödenecek tutarlar, çocuk sayısına göre farklılık gösteriyor. İlk çocuk için tek seferlik 5.000 TL verilirken, ikinci çocuk için 5 yıl boyunca aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5.000 TL ödeme yapılacak. Bu desteklerin amacı, hem aile ekonomisine katkı sunmak hem de doğum oranlarını teşvik etmek.

SORGULAMA İŞLEMLERİ E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Vatandaşlar, doğum yardımı başvuru sonucunu ve ödeme durumunu e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebiliyor. "Doğum Yardımı Sorgulama" hizmeti aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sorgulama yapılabiliyor. Ayrıca, eailem.aile.gov.tr/sonuclarim adresi üzerinden de sonuçlar görüntülenebiliyor. Ancak yoğunluk nedeniyle sistemde geçici erişim sorunları yaşandığı ve kullanıcıların zaman zaman "teknik eksiklik nedeniyle işlem yapılamıyor" uyarısıyla karşılaştığı bildirildi.

ÖDEMELER HALKBANK ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Hak sahibi ailelere gönderilen bilgilendirme mesajında, ödemelerin Halkbank aracılığıyla yapılacağı belirtildi. Mesajda, “Mayıs 2025 ödeme dönemi için kabul edilen ve hak sahibi olarak belirlenen kişiler kimlik numaralarını içeren belgeleriyle Halkbank şubelerine başvurarak ödeme tutarlarını alabileceklerdir.” ifadelerine yer verildi.

BAŞVURULAR SÜRÜYOR: KİMLER FAYDALANABİLİR?

Doğum yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. Başvuru için gereken temel koşullar ise şöyle:

Anne ya da babanın Türk vatandaşı olması,

Ailenin Türkiye’de ikamet etmesi,

Çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) kaydının tamamlanmış olması,

İlk çocuk için doğumdan sonraki 12 ay içinde, diğer çocuklar için 5 yaşına kadar başvuru yapılması.

Başvuruların kabul edilmesi durumunda ödemeler ilgili dönemde hesaplara aktarılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi