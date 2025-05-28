Haziran 2025 İşsizlik Maaşı Ne Zaman Yatacak? Kurban Bayramı Öncesi Ödenecek mi? İşte Haziran 2025 Ödemeleri...

İşsizlik maaşı alanlar Haziran 2025 ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılıp yatırılmayacağı merak ediliyor. Peki Haziran 2025 işsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Haziran 2025 İşsizlik Maaşı Ne Zaman Yatacak? Kurban Bayramı Öncesi Ödenecek mi? İşte Haziran 2025 Ödemeleri...

Kurban Bayramı yaklaşırken, işsizlik maaşı alan vatandaşların gözü Haziran 2025 ödemelerine çevrildi. Bayram öncesi hesaplara geçip geçmeyeceği merak konusu olan işsizlik ödeneğiyle ilgili İŞKUR ve Çalışma Bakanlığı’ndan gelecek açıklamalar bekleniyor.

İŞSİZLİK MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

2025 Kurban Bayramı 6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak. Bayram alışverişi ve hazırlıklarını planlayan vatandaşlar ise işsizlik maaşının erken ödenip ödenmeyeceğini araştırıyor. Normal şartlarda her ayın 5'inde yatırılan işsizlik ödenekleri, geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi erkene çekilmişti. Bu uygulamanın Kurban Bayramı için de geçerli olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Haziran 2025 İşsizlik Maaşı Ne Zaman Yatacak? Kurban Bayramı Öncesi Ödenecek mi? İşte Haziran 2025 Ödemeleri... - Resim : 1

GÖZLER İŞKUR'A ÇEVRİLDİ

İşsizlik maaşı ödemeleri İŞKUR aracılığıyla hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılıyor. Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı öncesi de ödemelerin öne çekilmesi ihtimali yüksek görülüyor. Ancak resmi takvim ve ödeme tarihiyle ilgili net bilginin İŞKUR ya da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamayla kesinlik kazanması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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