Doğan Filo’nun Konkordato Talebi Reddedildi

2013 yılında kurulan Doğan Filo İnşaat Şirketi, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulunmuştu. Ancak şirketin talebi mahkeme tarafından reddedildi. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato tasdiki davasında verdiği kararla geçici mühlet süresini ve uygulanan tüm tedbirleri kaldırdı.

KONKORDATO KOMİSER HEYETİNİN GÖREVİNE SON VERİLDİ

17 Nisan 2025 tarihinde görülen duruşmada; Doğan Filo İnşaat Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Halil Doğan İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi ile Halil Doğan’ın konkordato talepleri reddedildi. Mahkeme, söz konusu şirketlere verilen geçici mühletin sonlandırılmasına ve konkordato komiser heyetinin görevine son verilmesine karar verdi. Komiser heyetinin bugüne kadar yaptığı çalışmalar karşılığında aylık ücretinin ödeneceği de hükme bağlandı.

KARAR RESMİ GAZETE VE İLAN PORTALINDA YAYIMLANACAK

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı şirketlerle ilgili alınan karar, İcra ve İflas Kanunu’nun 166. ve 288. maddeleri doğrultusunda Ticaret Sicil Gazetesi ile Basın İlan Kurumu resmi ilan portalında yayımlanacak. Böylece konkordato başvurusunun reddine ilişkin karar, resmi olarak ilanen tebliğ edilmiş olacak.