Aygaz, Bizimgaz ve İpragaz Güncel Fiyat Tablosu Açıklandı! Tüp Fiyatlarına Zam Geldi mi?

2025 Nisan ayına girilirken, Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz firmalarının yayımladığı güncel fiyat listeleri merakla takip ediliyor. Mart sonunda yaşanan fiyat artışlarının ardından gözler yeni ayın listelerine çevrilmişti. Nisan’da beklenen zam ise tüp fiyatlarına henüz gelmedi.

Peki, en güncel tüp gaz fiyatları ne kadar oldu? İşte firma firma, tüp tipi bazında detaylı liste…

TÜP GAZ FİYATLARINDA SON DURUM BELLİ OLDU

Mart ayında yaşanan ani fiyat artışları sonrasında vatandaşlar, Nisan ayında yeni bir zam dalgası gelir mi diye endişeliydi. Ancak Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz tarafından yayımlanan son verilere göre, Nisan ayında fiyatlar sabit kaldı.

AYGAZ TÜP FİYATLARI 2025 NİSAN

Türkiye genelinde geniş bayi ağına sahip olan Aygaz, Nisan ayında tüp gaz fiyatlarını sabit tutarak kullanıcılarını rahatlattı.

Aygaz Mini 2 kg Ev Tüpü: 238 TL

Aygaz 12 kg Tombul Ev Tüpü: 1.010 TL

Aygaz 12 kg Maksi Tüp: 1.010 TL

Aygaz 12 kg Valfli Uzun Tüp: 1.010 TL

İPRAGAZ TÜP FİYATLARI 2025 NİSAN

İpragaz’ın farklı ihtiyaçlara yönelik sunduğu geniş ürün yelpazesi bu ay da fiyat artışı görmedi.

İpragaz 2 kg Piknik Tüpü: 205 TL

İpragaz 12 kg Ev Tüpü: 970 TL

İpragaz 24 kg Ticari Tüp: 1.940 TL

İpragaz 45 kg Sanayi Tüpü: 3.630 TL

İpragaz 45 kg Propan Tüpü: 3.970 TL

BİZİMGAZ TÜP FİYATLARI 2025 NİSAN

Özellikle sanayi ve ticari alanlarda tercih edilen Bizimgaz, fiyatlarını İpragaz ile benzer seviyede tuttu.

Bizimgaz 2 kg Piknik Tüpü: 205 TL

Bizimgaz 12 kg Ev Tüpü: 970 TL

Bizimgaz 24 kg Ticari Tüp: 1.940 TL

Bizimgaz 45 kg Sanayi Tüpü: 3.630 TL

Bizimgaz 45 kg Propan Tüp: 3.970 TL

Kaynak: Haber Merkezi