Aygaz, Bizimgaz ve İpragaz Güncel Fiyat Tablosu Açıklandı! Tüp Fiyatlarına Zam Geldi mi?
Evlerde, piknikte ya da ticari alanlarda kullanılan tüp gaz fiyatları vatandaşın gündeminden düşmüyor. Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz tüp fiyatları araştırılmaya devam ediliyor. Peki tüp fiyatlarına zam geldi mi? İşte 2025 Nisan ayı güncel tüp fiyat listesi...
2025 Nisan ayına girilirken, Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz firmalarının yayımladığı güncel fiyat listeleri merakla takip ediliyor. Mart sonunda yaşanan fiyat artışlarının ardından gözler yeni ayın listelerine çevrilmişti. Nisan’da beklenen zam ise tüp fiyatlarına henüz gelmedi.
Peki, en güncel tüp gaz fiyatları ne kadar oldu? İşte firma firma, tüp tipi bazında detaylı liste…
TÜP GAZ FİYATLARINDA SON DURUM BELLİ OLDU
Mart ayında yaşanan ani fiyat artışları sonrasında vatandaşlar, Nisan ayında yeni bir zam dalgası gelir mi diye endişeliydi. Ancak Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz tarafından yayımlanan son verilere göre, Nisan ayında fiyatlar sabit kaldı.
AYGAZ TÜP FİYATLARI 2025 NİSAN
Türkiye genelinde geniş bayi ağına sahip olan Aygaz, Nisan ayında tüp gaz fiyatlarını sabit tutarak kullanıcılarını rahatlattı.
Aygaz Mini 2 kg Ev Tüpü: 238 TL
Aygaz 12 kg Tombul Ev Tüpü: 1.010 TL
Aygaz 12 kg Maksi Tüp: 1.010 TL
Aygaz 12 kg Valfli Uzun Tüp: 1.010 TL
İPRAGAZ TÜP FİYATLARI 2025 NİSAN
İpragaz’ın farklı ihtiyaçlara yönelik sunduğu geniş ürün yelpazesi bu ay da fiyat artışı görmedi.
İpragaz 2 kg Piknik Tüpü: 205 TL
İpragaz 12 kg Ev Tüpü: 970 TL
İpragaz 24 kg Ticari Tüp: 1.940 TL
İpragaz 45 kg Sanayi Tüpü: 3.630 TL
İpragaz 45 kg Propan Tüpü: 3.970 TL
BİZİMGAZ TÜP FİYATLARI 2025 NİSAN
Özellikle sanayi ve ticari alanlarda tercih edilen Bizimgaz, fiyatlarını İpragaz ile benzer seviyede tuttu.
Bizimgaz 2 kg Piknik Tüpü: 205 TL
Bizimgaz 12 kg Ev Tüpü: 970 TL
Bizimgaz 24 kg Ticari Tüp: 1.940 TL
Bizimgaz 45 kg Sanayi Tüpü: 3.630 TL
Bizimgaz 45 kg Propan Tüp: 3.970 TL
Kaynak: Haber Merkezi