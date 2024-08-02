Darphane Harekete Geçti! Tam 850 Milyon Adet Üretilecek

Türk parasının değer kaybetmesi ve bazı kağıt paraların işlevsiz hale gelmesi sonrası tedavüle sokulan 5 TL'lik madeni paralar için harekete geçildi. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Darphane Daire Başkanı Şenol Yıldız, 850 milyon üreteleceğini söyledi.

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Darphane Harekete Geçti! Tam 850 Milyon Adet Üretilecek

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Darphane Daire Başkanı Şenol Yıldız, darphanenin günlük ortalama 2,5 milyar adet üretim kapasiteleri olduğunu, Kartal'daki yerleşkenin ise hem yeni kapasite oluşturduğunu hem de ana merkezin yedek hattı olduğunu belirtti.

Yıldız, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına 100 milyon 5 lira basılıp piyasaya sürüldüğünü söyleyerek, "Normal tedavül para olan 5 lira piyasaya sürülmeye devam edilmekte olup 20 milyon adedi geçti. 2024'ün sonuna kadar 850 milyon adet 5 liranın piyasaya sürülmesi hedeflendi. Yine benzer şekilde 400 milyonun üzerinde 50 kuruşta bir hedefimiz var. 7 milyon adet 25 kuruş üretim hedefi var. Bunlar Hazine ve Maliye Bakanlığının bize vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda konulmuş rakamlardır" diye ifade etti.

Resmi Gazete'de yayımlandı: 5 TL madeni para resmen tedavüle girdiResmi Gazete'de yayımlandı: 5 TL madeni para resmen tedavüle girdiGüncel

Kaynak: AA

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