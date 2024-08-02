13 Yıldır Tamamlanmayı Bekliyor! Disney Köyünün Hayalet Şatoları İçin Yeni Adım

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 750 bin metrekare arazi üzerinde 200 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen Burj Al Babas'ın yapımına 2011 yılında başlandı fakat 'Disney köyünün hayalet şatoları'nın akıbeti halen belirsizliğini koruyor.

ABD'DEN YENİ YATIRIMCI

Mimari görünümü tartışmalara neden olan hayalet şatolara ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Amerikalı şirket Nova Group Holdings, Burj Al Babas'ı bitirmek ve yeniden hizmete açmak için miktarı belirtilmeyen bir yatırım yapma kararı aldı. Yapılacak yatırımın, ünlü komplekste en az 500 villanın tamamlanmasına olanak sağlayacağı belirtiliyor. Amerikalı yatırım fonunun yaklaşık 60 milyon euro kaynak ayırması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Proje kapsamında şato tipindeki villalardan 580'inin kaba inşaatı tamamlanmış, bu villalardan 350'si; Katar, Bahreyn, Kuveyt, Dubai ve Suudi Arabistan'daki müşterilere satılmıştı. Arap müşterilerin taksitleri zamanında ödememesi ve şirketin ekonomik planlamada yaşadığı sorunlar nedeniyle 'Burj Al Babas' adlı projenin sahibi Sarot Termal Grup, 2018 yılının haziran ayında konkordato için başvurmuştu. İstanbul 3'üncü Ticaret Mahkemesi, 2018'in eylül ayında Sarot Grup çatısı altındaki 3 şirket hakkında iflas kararı verdi. Şato tipi mimarisiyle tepkilere yol açan, ilçenin mimari ve tarihi dokusuna uymaması nedeniyle bölge halkının da eleştirdiği proje durmuştu.

Daha sonra İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17'nci Hukuk Dairesi, Sarot Grup'a ait 3 şirket hakkında verilen iflas kararını kaldırmıştı. İlerleyen hukuki süreçte konkordato başvurusu da kaldırılan şirket hakkında satış izni verilmişti. Sarot Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Yerdelen, bu yaz projenin tamamlanacağını ve satışların devam ettiğini belirtmişti.

KLİP SETİ OLMUŞTU

Burj Al Babas projesi ile ilgili belirsizlik sürerken inşaat sahası klip seti olmuştu. Meduza, Becky Hill, Goodboys, Lose Control şarkısı için kliplerini burada çekmişti.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

İnşaatı sırasında ormanlık alana hafriyatı dökülen ve birçok ağaç kesilen proje ve yöneticileri hakkında Mudurnu Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.