CPG, markalaşma yolculuğuna Tremco CPG adıyla devam ediyor

Okula dönüş dönemiyle birlikte yapı ve inşaat sektöründeki hareketlilik de ivme kazanıyor. Sektör profesyonelleri, imar faaliyetlerinin kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birleşerek yeni bir boyuta ulaştığına işaret ederken, pazarda aktif rol oynayan şirketler markalaşma yolculuklarına bu doğrultuda devam ediyor. Son olarak Avrupa ve Türkiye’deki yapı malzemeleri sektörünün önde gelen oyuncularından bir tanesi CPG, Tremco CPG adıyla yeniden yapılandığını duyurdu. Bu değişim, şirketin yeniliğe ve kaliteye olan bağlılığını sağlamlaştıran, ufuk çizgilerini yeniden şekillendiren marka yolculuğunda önemli bir aşamaya işaret ediyor.

Uzun süredir CPG adıyla inşaat sektöründe ürün ve çözümler sunduklarını, Tremco CPG adıyla ilerleme vizyonuna odaklanarak ürünlerini tek bir çatı altında buluşturup geleceği şekillendirme hedefiyle yoluna devam ediyor. Tremco CPG'nin bu yolculuğu aynı zamanda da geleceğe yönelik vizyonun bir yansıması. Yapı malzemeleri alanında her zaman yeniliğin ön saflarında yer almayı hedefleyen firma, yeniden markalaşma sürecini de mükemmelliğe olan bağlılığın önemli bir kanıtı olarak görüyor. Tremco CPG ürünlerinin, gelecek nesillerde kalıcı bir etki bırakarak siluetleri şekillendirmeye devam etmesi hedefleniyor.

“Tremco CPG, mirasımızı ve hedeflerimizi yaşatan bir isim”

Tremco CPG’nin sektörü dönüştürme ve şekillendirme konusundaki odağını özetleyen bu slogan ve yeni ismi, tekrar markalaşmanın da ötesinde bir anlam taşıyor. Özellikle marka için yenilikçiliğin, sürdürülebilirliğin ve dayanıklılığın kanıtı olan yapılar yaratmaya yönelik bir manifesto niteliği de taşıyor.

Miras aldığı itibarı ileriye taşıyor

Tremco CPG, ister yüksek gökdelenler ister kentsel yapılar, ister topluluk alanları olsun, ürünleriyle dünyayı yeniden tanımlayan yapıları desteklemeye devam edeceğinin altını çiziyor. Tremco CPG mükemmellik konusundaki mirasını, sektörün çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan geniş bir yelpazede son teknoloji yapı malzemeleri sunarak ileriye taşımayı hedefliyor.