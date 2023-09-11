'İşsizlik' rakamlarında çarpıcı gerçek: TÜİK mi, SGK mı?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile SGK üzerinden Genel Sağlık Sigortası (GSS) primine tabi kişileri paylaşarak işsizlik rakamlarına ilişkin çarpıcı detayı paylaştı.

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'İşsizlik' rakamlarında çarpıcı gerçek: TÜİK mi, SGK mı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Temmuz ayına ilişkin İşgücü İstatistiklerini açıkladı.

TÜİK'e göre, Temmuzda işsizlik oranı yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşti. Böylece, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 38 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi oldu.

TÜİK Mİ, SGK MI?

TÜİK'in işsizlik rakamlarına ilişkin verileri yayımlaması sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, TÜİK'e 3 milyon işsiz var! SGK'ya göre ise GSS primine tabi işsiz sayısı 9 milyon" dedi.

'İşsizlik' rakamlarında çarpıcı gerçek: TÜİK mi, SGK mı? - Resim : 1

GENİŞ TANIMLI İŞSİZ SAYISI 9 MİLYONA YAKLAŞTI

Öte yandan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından TÜİK verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı ise Temmuz 2023’te 8 milyon 742 bin kişi olarak gerçekleşti.

TÜİK'e göre pandemi öncesinde, 2019 Temmuz’da yüzde 13,9 olan dar tanımlı işsizlik Temmuz 2023’te yüzde 9,4 olarak gerçekleşti. Ancak aynı yıllarda geniş tanımlı işsizlik yüzde 19,3’ten yüzde 22,7’ye yükseldi. Son 1 yılda geniş tanımlı işsiz sayısı 8,4 milyondan 8,7 milyona yükseldi. Covid-19 pandemisi sonrası geniş tanımlı işsizlik oranı 3,4 puan, geniş tanımlı işsiz sayısı ise 2 milyon 136 bin kişi arttı.

TÜİK işsizlik verilerini açıkladı: İşsizlik oranı yüzde 9,4 olduTÜİK işsizlik verilerini açıkladı: İşsizlik oranı yüzde 9,4 olduEkonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

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